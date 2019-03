„Mladý tyrannosaurus rex ze všeho nejvíc připomínal divného ptáka,“ shodují se pracovníci muzea. Zpočátku ho totiž pokrývalo jemné peří, jehož úkolem bylo chránit novorozeného jedince před chladem. Teprve s přibývajícím věkem vyrostl mladý dinosaurus do podoby, v níž je dnes nejčastěji zobrazován. Dospělý jedinec si teplo dokázal vytvořit i sám, proto jeho tělo postupně ztratilo peří a kůže ztvrdla, přičemž ji pokryly tvrdé šupiny.

Samozřejmě se však jedná pouze o odhad, jak mohl mladý dinosaurus vypadat. Objevy jakýkoli pozůstatků dinosauřích mláďat či mladších jedinců jsou extrémně vzácné, protože jejich kosti jsou velmi křehké a snadno se rozpadnou. Vědci proto při rekonstrukci vycházeli i ze vzhledu nejbližších žijících příbuzných obávaného predátora – pštrosů a slepic.

Model mláděte druhohorního dinosaura bude součástí výstavy T. rex: The Ultimate Predator, kterou připravilo Americké přírodovědné muzeum sídlící v New Yorku. Návštěvníci ho tak budou moci shlédnout od pondělí 11. do pátku 9. srpna tohoto roku.

Jeden z největších predátorů

Tyrannosaurus rex byl jedním z největších masožravých dinosaurů a zároveň jedním z největších suchozemských predátorů všech dob. Zemi obýval přibližně před 68 až 66 miliony let, tedy na konci křídové periody druhohorní éry. Odhaduje se, že dospělí jedinci dosahovali v průměru délky 12 metrů a hmotnosti přes šest tun. Známí jsou také pro velmi malé rozměry svým předních končetin, které nepřesahovaly délku jednoho metru.

Až do poloviny 90. let byl Tyrannosaurus rex považován za vůbec největšího dravého dinosaura. Jeho „slávu“ ještě umocnil veleúspěšný vědeckofantastický film Jurský park, jehož první díl vznikl v roce 1993. Ve stejné době byl však v Argentině objeven ještě větší masožravý dinosaurus – Giganotosaurus carolinii. Ten dosahoval délky 14 metrů a zřejmě vážil přes osm tun.