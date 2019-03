K masivním investicím do vývoje nových elektromotorů dotlačily evropské výrobce aut opatření Evropské unie, která od roku 2021 zavádí tak přísné normy na produkci oxidu uhličitého, že je nebude možné plnit s benzínovými ani naftovými motory. Za překročení norem hrozí producentům vysoké pokuty. Elektromobily produkují nulové emise, jejich vývoj je ve srovnání s ostatními alternativními technologiemi nejdále a mohou tak být relativně rychle zavedeny do běžného provozu.

Z nedávno zveřejněné statistiky Asociace evropských automobilových výrobců (ACEA) vyplývá, že v rámci celé EU bylo v roce 2018 nově registrováno více než 150 tisíc aut na elektřinu. Celkový počet elektromobilů v evropských ulicích v průběhu léta 2018 přesáhl magickou hranici jednoho milionu vozů. Počet veřejných dobíjecích stanic přesáhl 100 tisíc. Nejhustější sítí disponuje rozlohou nevelké Holandsko, kde jich je nainstalováno přes 30 tisíc.

Elektromobilita je nezvratným trendem, který musí český automobilový průmysl včas zachytit a provést klíčové technologické inovace. Lídr trhu Škoda Auto v této souvislosti spustil největší investiční program ve své historii. Skrze něj hodlá v příštích několika letech do vývoje elektrických aut investovat 50 miliard korun. Firma plánuje, že v roce 2025 připadne na elektromobily čtvrtina všech vyrobených škodovek.

Podle dat ACEA v roce 2018 vzrostl v Česku počet nově registrovaných elektromobilů v meziročně o 81,7 procent na 703 vozů. Jejich celkové množství je však ve srovnání s některými evropskými sousedy spíše zanedbatelné. Celkem se u nás momentálně pohybuje něco přes 2000 aut na elektřinu. Podle odhadu energetické společnosti ČEZ se však má jejich počet do roku 2025 navýšit až na 100 tisíc.

Růst brzdí nedostatek nabíječek

Počet elektromobilů už dnes roste rychleji než počet nabíječek. Těch veřejných je momentálně něco přes 200. Bez spolehlivé a dostatečné husté sítě veřejných dobíjecích stanic přitom není možné koncept elektromobility naplnit. Rozšiřování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily vázne i přes finanční pobídky, které stát slibuje firmám za výstavbu.

Jednou z příčin je momentální nízká ekonomická návratnost projektu. Nabíječky dnes staví především obchodníci s energií, kteří k tomu nemají potřebné technologické know-how. Kvůli snaze o optimalizaci vstupních nákladů se podřizují zdánlivým technickým limitům soustavy a hledají především místa s nejnižší náročností na připojení.

„Výsledkem je roztříštěná a nestabilní síť vzájemně nekompatibilních zařízení. Takto koncipovaná výstavba je spíše rizikem pro přetížení a kolaps rozvodné sítě než funkčním prvkem kritické infrastruktury státu,“ vysvětlil Tomáš Záruba, CEO společnosti Byzance.

Vývoj hardwaru pro rozsáhlé energetické projekty je náročnou disciplínou. Od návrhu designu mikro-elektroniky, až po naprojektování zařízení do masové výroby, je to velmi zdlouhavý proces. „Postavit jednu dvě nabíječky někde v garážích v obchodním centru, to zvládne kdokoli. Ale postavit jich tři nebo pět tisíc, a spravovat je v aktuální energetické infrastruktuře, to je něco úplně jiného. Takový systém už musí pružně reagovat na okolí, a musí tak činit autonomně bez zásahu člověka,“ dodal Záruba.

V tomto případě jde navíc o projekt celonárodního významu, který bude součástí kritické infrastruktury státu. Musí tedy vydržet nepřetržitý provoz v extrémních podmínkách, za dvacetistupňových mrazů i za letních veder. Vyžaduje dokonalé zabezpečení proti kyberútokům, protože cena za náhlý výpadek proudu pro stotisíc domácností je příliš vysoká.

Společnost Byzance vymýšlí jednoduchá a rychlá řešení složitých technologických problémů spojených se zaváděním „chytrých technologií“ do průmyslových podniků, měst nebo energetického sektoru. Její produkty a technologie jsou založené na dlouholetém vývoji a testování vlastních hardwarových i softwarových nástrojů. Díky cenným zkušenostem získaným z ostrých zátěžových testů v podmínkách reálného provozu jí tak zabral vývoj „chytré nabíječky“ na auta zabral pouhé tři měsíce.

Zařízení má plně vyřešenou mechaniku, výrobní prostup, cloudovou část, obousměrnou komunikaci, řízení kybernetické bezpečnosti, systém pro vzdálené aktualizace, vlastní management zařízení, správu datových skladů a další funkce. Za normálních okolností by vývoj podobně složitého produktu zabral 1 až 2 roky.

Poradí si s výkyvy energie

Díky kontinuálnímu sběru a vyhodnocování velkého objemu různých dat fungujícímu na principu umělé inteligence, dokáží „chytré nabíječky“ udržovat síť stabilní a dostat z ní maximální potenciál výkonu. Umějí tak řešit např. výkyvy ze solárních elektráren a dalších alternativních zdrojů.

Dokáží obchodovat s energetickou flexibilitou a řídit spotřebu energie v uzlech. Tato funkce je zásadní pro obchodníky s elektřinou, kterým pomůže pružně řešit problém se špatně nakoupeným množstvím elektřiny a činí tak jejich podnikání rentabilní.

Obavy z přetížení a kolapsu rozvodné sítě jsou častým důvodem toho proč distributoři neradi povolují stavbu více nabíječek na jednom místě. Znemožňuje to budování velkých dobíjecích stanic, které budou do budoucna pro nasycení energetických potřeb elektromobilů nezbytné.

„Chytré nabíječky“ nepřetržitě harmonizují nabíjení se spotřebou elektřiny v okolí a momentální kapacitou distribuční soustavy, takže nedovolí její přetížení. Distributoři tak konečně mají k dispozici technologii, která jim umožní vybudovat a efektivně spravovat rozvětvenou energetickou infrastrukturu tvořenou desítkami tisíc nabíječek elektromobilů.