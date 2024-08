Video kolující na sociálních sítích odhalilo použití na bojišti dosud neviděné létající bomby. Poprvé ji Rusové nasadili proti ukrajinským pozicím u Charkova. Ačkoli je puma řízená, zamýšlený cíl minula. Ani to však nezabránilo rozsáhlému poničení okolní infrastruktury, které si výbuch takto mohutné bomby vyžádal.

Původ nové zbraně lze hledat ve starším typu neřízené pumy FAB-3000, což je velká, vysoce explozivní letecká bomba, vyvinutá a vyráběná ještě hluboko v sovětských dobách. Jak naznačuje její název, má hmotnost 3000 kilogramů a patří k sérii „superbomb“ vyvinutých v Sovětském svazu pro maximální ničivý dopad na opevněné cíle. Kromě třítunové existuje ještě větší bomba pětitunová, která byla vyrobena během 2. světové války v počtu pouhých dvaceti kusů, z nichž část byla svržena během Zimní války na finské hlavní město Helsinky a na části byly testovány účinky tlakové vlny.

Afghánistán

Největší, devítitunovou bombu, používalo sovětské letectvo během války v Afghánistánu, kde ji shazovaly těžké bombardéry Tu-16. Stejně jako třítunové pumy si však ani „devítitunky“ nevybudovaly příliš dobrou pověst, protože přes svou mohutnost byly překvapivě málo účinné.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, MSGT Donald Sutherland, Public domain zoom_in Tu-16 startovaly v poušti nejen nad Afghánistánem ale například i nad Egyptem.

Těžká FAB-3000 byla smrtelná jen do vzdálenosti 39 metrů, zranění způsobovala do vzdálenosti 158 metrů. Supertěžké FAB-9000 pak zabíjely do pouhých 57 metrů a zraňovaly do 225 metrů. To jsou přitom výkony srovnatelné s mnohem lehčími bombami, nesenými například letouny Su-24. Na některých bombách FAB-1500 a FAB-3000, shazovaných na Afghánistán z letounu Tu-22M3, se proto později začaly používat šestidenní zpožděné zapalovače AVPZ.

Modernizace naváděním

Starou konstrukci třítunové letecké bomby nedávno ruští inženýři modernizovali o naváděcí systém, který má zvýšit přesnost dopadu na cíl. Souprava UMPK (Universal Modular Platform Kit) je systém vyvinutý k přeměně neřízených bomb na přesně naváděnou munici a je součástí nové ruské strategie, která, poučena z předchozích nezdarů, cílí na zvýšení přesnosti existujících typů pum pomocí integrace přijímače družicového pozičního systému ve spojení s inerciálním naváděcím systémem, využívajícím laserových gyroskopů. Stavebnice UMPK je přitom navržena jako modulární, což znamená, že ji lze přizpůsobit pro širokou škálu neřízených bomb, což dělá modernizace levnější.

FAB-3000 může být v současné době nasazena z různých ruských letadel, což z ní činí univerzální doplněk ruského leteckého arzenálu. Podle serveru military.cz mohou být nosičem speciální verze těžkých stíhacích letounů MiG-25 a MiG-31, hned dvojici těchto pum pak mohou nést střední bombardér Suchoj Su-24 a těžký bombardér Tu-22M. Stejně tak strategické bombardéry Tu-95 mohou svrhávat tuto bombu zcela bezpečně.

Zvyšování doletu

Podle odhadů Military.cz je FAB-3000 dlouhá něco přes tři metry a má průměr zhruba třičtvrtě metru. Výbušná slož by pak měla dělat z celkové hmotnosti 1387 kilogramů. Jak bylo ruským ministerstvem obrany zveřejněno na videu z 14. července 2024, součástí kitu UMPK patrně mohou být i sklopná křidélka, známá z amerických typů přesně naváděných bomb JDAM.

Na záběrech je vidět, že letoun FAB-3000 je uložen se složenými křídly pod bombou. Po uvolnění se křídla rozloží a bomba se před letem k cíli přetočí o 180°. Rusové sice uvádějí, že má bomba dolet až 80 kilometrů, podle manuálu je však doporučeno neshazovat ji z výšek nad 1600 metrů. Jak je vidět na videu, toto doporučení se u nové varianty nedodržuje, přesto se takto značný dolet zdá být spíše spekulativní vzhledem ke značné hmotnosti a tvaru, který zapříčiňuje velký odpor vzduchu.