Sonda jako taková ovšem na asteroidu tak úplně nepřistane, pouze se k němu přiblíží. Ve výšce 500 metrů nad povrchem pak vystřelí směrem k asteroidu rychlostí 300 metrů za vteřinu projektil, jehož náraz vymrští do okolního prostoru drobné částice, které následně sonda pomocí sběrné hubice sesbírá. Celá procedura přitom bude trvat pouhou jednu vteřinu.

Vzhledem k obrovské vzdálenosti mezi Zemí a místem, kde se Hajabusa 2 nyní nachází, činí prodleva ve spojení na trase letové středisko – sonda celých 19 minut. Během přibližovacího manévru bude ale signál na více než tři čtvrtě hodiny vyřazen zcela úplně, neboť robot odkloní svoji výkonnější anténu. Nejkritičtější fázi přiblížení a následný sběr dat proto japonští inženýři budou nuceni provést „poslepu“.

It’s nearly time for touchdown (2/22)! Let’s take a look at Ryugu from fresh angles snapped during our BOX-B tour operation in January. We looked at the north pole region and spotted the target marker from 20km away!



