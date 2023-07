Fantazie o létajících autech, nad kterými žasli milovníci sci-fi, se možná stanou realitou. Federální úřad pro letectví (FAA) totiž schválil první elektrické létající auto na světě. První auto tohoto typu na planetě má na svědomí společnost Alef Aeronautics. Díky povolení bude moct uskutečnit silniční a letecké testy, v provozu vozidlo lidé uvidí v roce 2025.

Létající auta mohou být už brzy skutečností | Foto: Shutterstock

Plně elektrické auto bude moci podle výrobce ujet po silnicích až 200 mil (tedy 321,8 kilometrů) a bez problému se vejde do garáže. Současně bude schopné letět až do vzdálenosti 110 mil (177 kilometrů). „Řidič a kabina jsou stabilizovány unikátní konstrukcí otočné kabiny,“ uvedla podle portálu New York Post společnost, která dala vozu přezdívku „Model A“.

Propagační video k prvnímu létajícímu autu na světě:

Zdroj: Youtube

S autem se bude možné vyhýbat dopravě, letět jakýmkoliv směrem a také si užívat 180stupňový výhled. Cílem společnosti je podle portálu Business Insider vyrobit létající auto s možností jízdy na ulici a současně vertikálního i horizontálního vzletu. Je údajně navrženo tak, aby zapadlo do stávající městské infrastruktury.

Drahá zábava

Auto, které pojme nanejvýš dvě osoby, bude stát v přepočtu přibližně šest a půl milionu korun. Startup, jež podpořila třeba i společnost SpaceX, už nyní spustil předprodej a těší se velkému zájmu.

Úplně poprvé auto společnost představila loni v říjnu a od té doby zaznamenala velký počet předběžných objednávek jak od jednotlivců, tak od firem. Pokud někdo nemá k dispozici takový velký obnos peněz ihned, může si za 150 dolarů (přibližně 3 260 korun) zaplatit místo ve frontě.

Malý krok pro letadla, velký pro auta

Ředitel společnosti Alef Jim Dukhovny a jeho tým o létajícím autě začali poprvé přemýšlet v roce 2015. Tehdy si uvědomili, že právě do tohoto roku cestoval v létajícím autě Marty McFly ve filmu Návrat do budoucnosti II z roku 1989. Dukhovnymu údajně došlo, že je vývoj létajících aut už opravdu možný, scházely mu ale technické dovednosti, aby se složitého úkolu chopil sám. Přizval si tak další čtyři odborníky, založil společnost a nyní jsou vidět výsledky.

Certifikace od FAA je pro celou Alef Aeronautics velká věc. „Díky tomu můžeme lidem přinést ekologicky šetrné a rychlejší dojíždění do práce a ušetřit jednotlivcům i firmám hodiny týdně. Je to jeden malý krok pro letadla a velký krok pro auta,“ vylíčil Dukhovny.

Fascinace létajícími auty je mimo jiné viditelná i v popkultuře. Již zmíněná americká sci-fi komedie Návrat do budoucnosti II od režiséra Roberta Zemeckise ukazuje model jednoho z nejzajímavějších létajících vozidel vůbec, kromě létání umí i cestovat časem a je poháněno odpadky.

Scéna z filmu Návrat do budoucnosti II:

Zdroj: Youtube

Mezi další filmy, ve kterých se objevují létající auta, patří Blade Runner z roku 1982, Pátý element natočený v roce 1997 a rovněž ikonický film Harry Potter a Tajemná komnata, který se do kin dostal před 21 lety.