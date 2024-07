/62. OTÁZKA/ Zánik civilizace na naší planetě je jedním z oblíbených námětů tvůrců sci-fi a katastrofických filmů. To, že lidstvo jednoho dne v budoucnosti vymře, je jasné, co se ale stane se Zemí? Na otázku, jak zemře Země, a proč se na tomto tématu odborníci neshodují, odpovídá další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Jsou to necelé tři roky, co žebříčkům sledovanosti na streamovacích platformách vévodil snímek K zemi hleď! s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Výchozím bodem děje je, když astronomové objeví kometu, která se blíží k Zemi, má k ní dorazit za půl roku, a může vyhladit celé lidstvo. Film je jen jedním z příkladů oblíbených zápletek, v nichž naší planetě i celé civilizaci hrozí zánik. V realitě k němu sice nedojde tak brzy, jak podobné snímky naznačují, faktem ale je, že lidstvo jednou na Zemi vymře.

Ovšem jak zemře samotná Země? „Nejjednodušší odpověď zní, že to nikdo přesně neví. Jestli zanikne život na Zemi, to není otázka, ale jistota. Ovšem jestli zanikne i planeta jako taková, to těžko říct,“ uvedl v dalším díle seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Pavel Suchan.

Podle Suchana rozhodně zanikne Země jako hostitelka života, a to nejpozději s děním týkajícím se Slunce. „V tom případě celý proces začne za dvě miliardy let. Myslím si ale, že to bude dříve, protože lidský druh není schopný trvale udržitelného rozvoje,“ nastínil Suchan.

Osud planety (už bez lidí) ale tak jistý není. „Vesmír se nějakým způsobem vyvíjí, tím pádem i sluneční soustava a Slunce jako hvězda. Je možné, že Země zanikne s koncem života Slunce, které se nejdříve prudce zmenší a pak se bude rozpínat. Vysoká teplota se dostane někam na úroveň Země, Slunce určitě sežehne Merkur a Venuši,“ řekl Suchan.

Právě na tom, kam až rozpínání Slunce dospěje, se ale odborníci aktuálně neshodují. A nemožnost konkretizovat přesné místo momentálně znamená, že je šance, že naše planeta jako taková zůstane existovat.