Až dosud se potravinám vyvolávajícím nejčastější alergie přezdívalo ve Spojených státech "velká osmička": šlo o mléko, vejce, arašídy, ořechy, ryby, korýše, pšenici a sóju. Teď je s největší pravděpodobností doplní devátý produkt - sezamová semínka. Alergie na sezam jsou totiž rozšířenější, než se předpokládalo.

Potraviny spadající do "velké osmičky" musí být podle amerických federálních zákonů o balených potravinách jasně označeny upozorněním na obalu. Sezamu, který je oblíbený zejména u pekařských výrobků, se tato povinnost dosud netýkala. To se však nejspíš v dohledné době změní. Podle nových vědeckých zjištění jsou alergie na sezam dostatečně rozšířené a běžné na to, aby jeho přítomnost v potravinách začala být označována také. A americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) už oznámil, že zvažuje jeho přidání k dosavadní osmičce. Informuje o tom server Popular Science.