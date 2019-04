"Nancy zůstala v šoku, když ve snaze najít něco, co souvisí s lokalitou Meswa Bridge, otevřela šuplík, ve kterém byly pozůstatky takhle velkého masožravce," popsal okolnosti nálezu Borths.

O svém objevu oba vědci následně informovali prostřednictvím odborného časopisu Journal of Vertebrate Paleontology. V něm uvedli, že nalezené kosterní pozůstatky a zuby pravděpodobně patří dospělému jedinci, který se ale nedožil vysokého věku. "Jednalo se o vrcholného predátora své doby," zdůraznil Borths.

Researchers discover ancient giant 'lion' in Kenya.



The Simbakubwa kutokaafrika roamed the Kenyan savannah more than 20 million years ago and likely weighed up to 1,500 kgshttps://t.co/cfHf0wwJup pic.twitter.com/ez3hxPpwEH