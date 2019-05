Jakým způsobem používali pralidé nástroje? Lidoopi mohou osvětlit záhadu evoluce

Není to tak dávno, co byly výroba a schopnost používat nástroje chápany jako specifický projev člověka, odlišující jej mimo jiné od zvířat. Studie publikovaná ve vědeckém časopisu Plus One definitivně potvrdila, že šimpanzi používají jednoduché nástroje, aby ze země vydolovali svoji potravu - například kořínky či hlízy rostlin.

„Když jsem před několika lety pobývala v Tanzanii, zjistila jsem, že šimpanzi používají jednoduché nástroje, aby dostali svou potravu ze země," vypráví spoluautorka studie Adriana Hernandez-Aguilarová, jež působí na osloské univerzitě. „Bylo to poprvé, co někdo u šimpanzů zdokumentoval podobné chování. Do té doby bylo používání nástrojů vyhrazeno pouze lidem a jejich předkům," dodává. Vzhledem k omezeným možnostem pozorovat šimpanzy v jejich přirozeném prostředí však vědci až dosud pouze předpokládali, že jsou tito primáti schopni používat jednoduché nástroje – přímý důkaz totiž dlouho neexistoval. Nevyvratitelný důkaz "Jelikož tito šimpanzi nebyli uvyklí na přítomnost lidí, nikdy jsme je neviděli potravu skutečně vykopávat ze země. Vycházeli jsme proto pouze z nepřímých důkazů - vyhrabaných děr či otisků lidoopích prstů. Stejné chování bylo později zaznamenáno i v Senegalu, situace se ale opakovala - nikdo ho neviděl na vlastní oči," popisuje Hernandez-Aquilarová. Právě nemožnost pozorovat chování šimpanzů v jejich přirozeném prostředí přiměla Adrianu Hernandez-Aquilarovou, aby společně se svým týmem hledala jiný způsob, jakým by bylo šlo získat nevyvratitelný důkaz, že jsou tito primáti schopni používat nástroje. Pomocnou ruku jí nabídla zoologická zahrada z norského Kristiansandu, která chová desetičlennou tlupu šimpanzů. "Když přemýšlíme o lidské evoluci, nabízí se jedna otázka: Jaká potrava přispěla k nárůstu mozkové hmoty u našich předků? Bylo to skutečně maso, nebo podzemní části rostlin? Jisté je, že vyhrabávání kořínku a hlíz ze země je důležitou součástí naší historie. A jelikož jsou šimpanzi našimi nejbližšími žijícími příbuznými, mohou nám pomoci pochopit vývoj našich prapředků," vysvětluje Hernandez-Aquilarová důvody, které ji vedly k bližšímu zkoumání chování šimpanzů. Šest různých technik Až do zahájení výzkumu nebylo u šimpanzů v Kristiansandu pozorováno chování, které by se dalo popsat jako vyhrabávání potravy ze země, informoval server Newsweek. „Zajímaly nás dvě věci – jestli jsou toho schopni a jaké techniky použijí, aby se dostali k potravě," zdůrazňuje Hernandez-Aquilarová. Vědci proto v zalesněném šimpanzím výběhu vykopali pět malých děr, do kterých umístili různé druhy ovoce. Zatímco při prvním pokusu měla tlupa k dispozici i předem připravené jednoduché nástroje vyrobené z větviček a kůry stromů, při druhém se musela obejít bez nich. Výsledky pokusů vědce překvapily. Již při prvním z nich totiž dokázalo zahrabané ovoce získat devět z deseti šimpanzů, přičemž osm primátů použilo připravené nástroje. Při druhém pokusu pak šimpanzi místo připravených nástrojů použili větvičky a další přírodniny, které našli ve svém výběhu. Zajímavé také je, že při získávání ovoce použila zvířata šest různých technik. „Pokud jde o nástroje, které jsme jim poskytli, byli šimpanzi velmi vybíraví – jednoznačně preferovali ty delší, které jim usnadnily kopání. Skutečnost, že vymysleli šest různých způsobů, jak je používat, svědčí o tom, že člověk není jediným živočichem, který dokáže používat jednoduchý nástroj komplexně" uzavírá Hernandez-Aquilarová. Šimpanzi a sociální sítě Že jsou lidoopi schopní se naučit opravdu lecčemu dokazuje i video, které v minulých týdnech obletělo doslova celý svět. Zvíře si na něm totiž na chytrém telefonu bez problému prohlíží fotografie. A nejen to, dokonce si mezi nimi vybírá obrázky, na kterých jsou jeho šimpanzí kolegové.

Autor: Tereza Polaczyková