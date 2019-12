Premiér Andrej Babiš se chystá na summitu OSN o klimatických změnách, který dnes začíná ve španělském Madridu, představit vyšší ambice Česka na snižování skleníkových plynů. Podle expertů však země pro odvrácení neblahých klimatických změn nedělá dost.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

OSN požaduje snížit emise do roku 2030 o 45 procent a dosáhnout uhlíkové neutralitu do roku 2050. O tom, zda-li se k tomuto plánu připojí i Evropská unie by se mělo rozhodnout právě na summitu v Madridu. Česká republika, Polsko a Maďarsko se ještě nevyjádřily, jestli takové rozhodnutí podpoří. Premiér Babiš už dříve řekl, že si dokáže představit snížení skleníkových plynů maximálně o 80 procent do třiceti let.