Je obecně známo, že stejně jako většina jiných suchozemských plžů jsou i slimáci největší hermafroditi. To znamená, že každý jedinec funguje při páření jako samec předávající sperma svému partnerovi a současně i jako samička, která sperma přijímá. Méně známou skutečností ale je, že k výměně spermatu nemusí dojít pokaždé.

Jelikož ho slimák dokáže ve svém těle uchovat po celé měsíce, ba i roky, k jeho vzájemné výměně nedochází například tehdy, pokud se jeden z jedinců dříve spářil s geneticky vhodnějším partnerem, upozornil server Science Alert.

Milostný rituál slimáků největších:

Poměrně jednoduchou odpověď má i otázka, proč se oba slimáci při páření zpravidla točí jedním směrem. Slimáčí tělo je totiž výrazně asymetrické a nejzřetelněji to vynikne právě při páření, kde se z pravé strany hlavy plže vynoří penis. A právě tato asymetrie stojí i za synchronizovaným otáčením se obou slimáků proti směru hodinových ručiček.

Sexuální nátlak mezi slimáky

Zbytek milostného rituálu slimáka největšího je však stále zahalen rouškou tajemství. Například těsné spirálovité propletení obou slimáků lze vysvětlit tím, že si tak oba plži usnadňují vzájemný fyzický kontakt. Mohlo by se však jednat i o předzvěst poměrně zlověstného chování, tedy určitého druhu sexuálního nátlaku.

Milostný rituál slimáčka síťkovaného:

Některé druhy slimáků či hlemýžďů se při milostných rituálech ke svým partnerům chovají "agresivně", aby zvýšily své šance na úspěšné oplodnění. Zástupci většiny druhů hlemýžďů tak po sobě během milostného aktu jemně střílejí ostré aragonitové šipky a například slimáček síťkovaný svého partnera ze stejného důvodu švihá a hladí něčím, co vypadá jako lepkavá "přikrývka".

Složité propletení obou slimáků největších má však i poetičtější vysvětlení. Mohlo by to totiž být i tak, že právě tato složitost znemožňuje slimákovi, aby svého partnera oklamal a získal od něj spermie, aniž by mu na oplátku poskytl své vlastní. Vzhledem k nedostatku studií zabývajících se slimáky se však jedná o pouhé teorie, uzavřel server ScienceAlert.

Slimák největší (Limax maximus) je bělavěšedý suchozemský plž s dvěma až třemi tmavými pruhy či řadami skvrn na bocích. Díky svému typickému zbarvení je znám i pod názvem slimák leopardí. Jedná se o velkého slimáka, který dorůstá do délky přibližně patnácti centimetrů, a ačkoli vypadá jako když nemá ulitu, ve skutečnosti má malou schránku skrytou pod pláštěm.



Slimák největší se běžně vyskytuje v Evropě, odkud se rozšířil i do Severní Ameriky a Asie. Nejaktivnější je v době po dešti, kdy se často objevuje v lesích i zahradách. Jelikož se často živí vypěstovanými i uskladněnými plodinami, je považován za škůdce, přírodě ale zároveň prospívá příležitostným požíráním menších plžů.