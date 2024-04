AirCar odlétá ze Slovenska do Číny. Po úspěšném získání certifikátu o letové způsobilosti a demonstraci svých schopností se nyní slovenské létající auto chystá na výrobu v daleké Asii. Tento krok může znamenat revoluci v oblasti osobní dopravy. Ve vývoji létajících vozidel figuruje však víc společností z Číny i USA, které úspěšně provedly letové zkoušky.

Slovenské létající auto AirCar | Foto: se svolením KleinVision

Létající vozidla AirCar, původem ze Slovenska, se budou vyrábět v Číně. Společnost KleinVision prodala licenci umožňující výrobu a distribuci čínské firmě Hebei Jianxin Flying Car Technology. „Jedná se o strategický krok v rozvoji inovativních řešení mobility,“ prohlásil spoluzakladatel KleinVision Anton Zajac. Částku, za kterou práva prodali, neupřesnil.

Vozidlo AirCar pohání motor BMW a lze do něj tankovat běžné palivo. V roce 2021 letělo 35 minut mezi dvěma slovenskými letišti. Tří až čtyřmístné auto vypadá jako letadlo a má i podobné vzletové a přistávací vlastnosti, tedy je nutné využít dráhu. BBC uvedla, že přeměna z létajícího stroje na běžný automobil trvá něco přes dvě minuty.

Slovenské létající auto AirCar provedlo úspěšný let:

Zdroj: Youtube

V roce 2022 vývojáři automobilové novinky získali od slovenského dopravního úřadu osvědčení o letové způsobilosti. „Firma vybudovala vlastní letiště a leteckou školu po předchozí akvizici od jiného slovenského výrobce letadel,“ sdělil Zajac.

Vozidlo bylo již možné vidět v akci na více internetových i televizních záběrech, například v motoristickém pořadu The Grand Tour, ve kterém vystupují bývalé hvězdy pořadu Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, nebo loni jej využil ve videu z nejslavnějších youtuberů Mr Beast.

Světové snahy v inovaci dopravy

Prodej technologie do Číny není překvapením, jelikož tamní společnosti nyní aktivně investují do vývoje létajících vozidel podobně jako do elektromobility.

Americký hypersonický dron absolvoval úspěšný zkušební let:

BBC uvedla, že letos v únoru uskutečnila firma Autoflight zkušební let dronu přepravujícího cestující mezi městy Šen-čen a Ču-chaj. Cestu, která autem trvá tři hodiny, absolvoval novým způsobem za dvacet minut. Posádka však při testu chyběla.

Let čínského létajícího taxi mezi městy:

Zdroj: Youtube

I další čínská společnost EHang se pokouší o revoluci v dopravě. Loni získala od čínských úřadů bezpečnostní certifikát pro své elektrické létající taxi. Obě čínská létající vozidla dokáží vzlétnout a přistát podobně jako vrtulník.

I další čínská firma úspěšně testuje létající auta:

Zdroj: Youtube

Také Američané chtějí ovládnout nebe se svými automobily. Loni společnost Alef Aeronautics, která stojí za projektem elektrického létajícího osobního auta Model A, získala od amerického Federálního úřadu pro letectví letovou certifikaci. Stroj je oproti konkurenci unikátní v tom, že nepotřebuje křídla ani vrtule. Umožňuje vertikální start i přistání.

Dojezd po zemi by měl být víc než tři sta kilometrů, ve vzduchu pak na jedno nabití překoná vzdálenost přibližně 180 kilometrů.

I Američané mají své létající auto:

Zdroj: Youtube

Podle CNBC si vozidlo v hodnotě 300 tisíc dolarů (zhruba sedm milionů korun) předobjednalo již 2 850 zákazníků.

Problémy s legislativou

Podle stanice BBC s odkazem na britskou vládu je možné, že létající taxíky budou běžnou součástí dopravy i ve Velké Británii, a to do roku 2028.

Přesto vizi létajících aut nad městy zatím komplikují zákony. Státy po celém světě ještě nemají platné legislativy, které by umožňovaly provoz létajících vozidel. To platí i v České republice.