Cesta ke Slunci. Evropská sonda má na palubě zařízení z Česka

Čeští vědci se podíleli na čtyřech z celkem deseti přístrojů vesmírné sondy Solar Orbiter, která příští týden odstartuje ke Slunci. Z Česka pocházejí mimo jiné zrcadla teleskopu pro pozorování sluneční koróny nebo software spektrometru pro rentgenové záření. Účast na projektu Solar Orbiter je největším zapojením českých vědeckých pracovišť a firem do přípravy kosmické sondy od vstupu Česka do Evropské kosmické agentury (ESA) v roce 2008. V tiskové zprávě to dnes uvedlo české ministerstvo dopravy, které je odpovědné za koordinaci kosmických aktivit.

Nový teleskop pořídil ultradetailní záběry Slunce | Video: NSO/NSF/AURA

Sondu Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter vynese raketa Atlas V do vesmíru z Mysu Canaveral na Floridě v pondělí. Cílem mise je získat poznatky, které pomohou lépe porozumět Slunci a jeho chování. Vědci by díky tomu mohli v budoucnu lépe předvídat sluneční aktivitu a chránit tak družicové systémy či pozemní energetické sítě před negativními vlivy proudů a výronů vysoce energetických částic přicházejících ze Slunce. NASA zveřejnil snímek Měsíce, na němž se podíleli i Češi Přečíst článek › Na přípravě sondy se podílelo pět českých týmů, které pracovaly na čtyřech z celkem deseti přístrojů, jimiž je sonda vybavena. V Česku vznikla zrcadla pro teleskop METIS, který je určen k pozorování a spektroskopii sluneční koróny. České kořeny má také řídící software a napájecí zdroj pro spektrometr pro rentgenové záření STIX a elektronika pro senzor analyzátoru slunečního větru SWA. Český původ má rovněž elektronika digitálního vlnového analyzátoru TDS, který je součástí aparátu k měření magnetického a elektrického pole. Nejvýznamnější počin od Remka či Magionu Účast českých vědců na plánovaném vypuštění sondy Solar Orbiter označilo ministerstvo školství letos v lednu za nejvýznamnější počin české kosmonautiky od 80. let. "Svým významem a finančními náklady se česká účast na misi Solar Orbiter řadí mezi takové české úspěchy v kosmonautice, jakou byl první československý kosmonaut Vladimír Remek anebo družice Magion," uvedl náměstek ministra školství pro vysoké školy a vědu Pavel Doleček. Remek se v roce 1978 dostal do kosmu jako první člověk z jiné země než Sovětského svazu nebo USA. Družice Magion zkoumaly od 70. let vlastnosti kosmického záření v okolí Země. Čeští vědci se podíleli či podílejí i na přípravě dalších vesmírných sond. Loni v červenci vynesla ruská raketa na oběžnou dráhu kolem Země českou družici Lucky-7 a další české vědecké přístroje. Čeští vědci také sestrojili model speciálního napájecího zdroje pro přístroj, který spolu s dalšími ponese kosmická sonda Juice. Ta má od roku 2022 při desetileté misi zkoumat Jupiterovy měsíce. Čeští vědci opět zabodovali. Umí zmapovat okolí černé díry Přečíst článek › ESA je mezinárodní organizace zaměřená na spolupráci v kosmickém výzkumu a ve vývoji kosmických technologií. Česko je jejím členem od roku 2008. Během deseti let se české subjekty zúčastnily zhruba 300 projektů v rámci programů ESA.

Autor: ČTK