Více soukromí uživatelé vítají. Může to být ale ránou pro firmy, které se spoléhají na to, že jejich kód bude v aplikacích sledovat chování spotřebitelů, mezi ně se řadí například Meta provozující sociální sítě Facebook, Instagram a Whatsapp.

Tři velké lednové akvizice ve videoherním průmyslu šokovaly nejen fanoušky

Ta tento měsíc uvedla, že ji změny společnosti Apple budou v letošním roce stát deset miliard dolarů (v přepočtu přes 214 miliard korun). Výrazné ztráty tak zaznamená také kvůli Androidu, který používá přibližně 85 procent majitelů chytrých telefonů na celém světě.

Ochrana dat

Soubory cookie třetích stran, které využívají historii prohlížení stránek k cílení reklamy, budou v prohlížeči Chrome společnosti Google postupně odstraněny do roku 2023.

Over the next few years, we’re working with partners to bring the Privacy Sandbox to #Android. Learn more about our plans to keep your data safe: https://t.co/3yqYF3wfEG pic.twitter.com/7ASfdmbFHQ — Android (@Android) February 16, 2022

Google na svém blogu uvedl, že pracuje na řešeních, která omezí sdílení údajů uživatelů a “budou fungovat bez identifikátorů mezi aplikacemi, včetně reklamních ID”. Tyto identifikátory jsou vázány na chytré telefony a aplikace je používají ke shromažďování informací. Technologický gigant uvedl, že je ponechá v platnosti nejméně dva roky, zatímco bude pracovat na novém systému.

“Zkoumáme také technologie, které snižují možnost skrytého shromažďování údajů, včetně bezpečnějších způsobů integrace aplikací s reklamními sadami pro vývojáře softwaru,” sdělil Google.

Chybí upřesnění pro dosažení cíle

Společnost Apple v dubnu loňského roku rozhodla, že vývojáři aplikací musí vysloveně požádat uživatele o povolení používat identifikátory. Z údajů reklamní společnosti Flurry Analytics vyplynulo, že američtí spotřebitelé se v 96 procentech případů rozhodli sledování odmítnout.

Muž zastřelil manželku kvůli konspiracím. Popravil ji prý na popud hnutí QAnon

Google v prohlášení nejmenoval konkurenční firmu, ale místo toho odkázal na “jiné platformy”, které podle něj zaujaly odlišný přístup k ochraně soukromí uživatelů a nekompromisně omezily stávající technologie používané vývojáři a inzerenty. “Jsme přesvědčení, že aniž bychom nejprve poskytli alternativní cestu k zachování soukromí, mohou být takové přístupy neúčinné,” prohlásil Google. Ten se totiž na rozdíl od Applu spoléhá na příjmy z reklam.

Pokusy vytvořit alternativy k souborům cookie třetích stran v prohlížeči Chrome neproběhly zcela hladce. První návrh, systém nazvaný Federated Learning of Cohorts (Floc), jehož cílem bylo zamaskovat individuální identitu uživatelů tím, že ji přiřadí do skupiny s podobnou historií prohlížení, se nelíbil jak bojovníkům za ochranu soukromí, tak inzerentům.

Using a safety in numbers approach, we’re exploring new ways to show you relevant content & ads without the need to track your activity as you browse, like third-party cookies might. One proposal we’re currently testing is called Federated Learning of Cohorts, or FLoC. (1/4) pic.twitter.com/LRFP7qcj9V — Chrome (@googlechrome) March 30, 2021

Nedávno byl oznámen jeho nástupce, služba Topics, která má místo toho za cíl seskupovat uživatele do tematických skupin vybraných z přibližně 350 kategorií, jako je například fitness nebo cestování. Když někdo navštíví webovou stránku, Topics zobrazí webu a jeho reklamním partnerům uživatelovy tři zájmy z předchozích tří týdnů.

Introducing Topics ? Topics is a new proposal within the Privacy Sandbox initiative. It's designed to help preserve your privacy while enabling sites to show you relevant ads. Learn how it works: https://t.co/VLdW5xGZbU pic.twitter.com/GnMdDZklQs — Chrome (@googlechrome) January 25, 2022

Britský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přechod společnosti Google na systémy více zaměřené na ochranu soukromí pečlivě zkoumal a k plánům na jejich rozšíření na aplikace pro systém Android uvedl: “Budeme je nadále sledovat a jednat se společností Google o povaze a podrobnostech jejich návrhů.”

Sledování uživatelů



Podle zprávy, kterou si loni nechala vypracovat společnost Apple, obsahuje průměrná aplikace nejméně šest sledovacích zařízení třetích stran, jež slouží výhradně ke shromažďování a sdílení online údajů. Z toho každý jeden zprostředkovatel má podle odhadů výzkumné společnosti Cracked Lab k dispozici informace až o 700 milionech spotřebitelů.