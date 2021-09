V kabině pojmenované Resilience (Odolnost) posádka v černobílých oblecích a s helmami dosáhla oběžné dráhy deset minut po startu. Z Floridy loď odstartovala ve středu ve 20:03 (dnes 02:03 SELČ). První stupeň rakety Falcon 9 následně po odpojení od horní poloviny lodě bezpečně přistál na plošině v Atlantském oceánu.

Zhruba tři hodiny po startu dosáhla kabina s posádkou finální výšky 585 kilometrů od zemského povrchu. Je to výš, než Zemi obíhá Mezinárodní vesmírná stanice i Hubbleův vesmírný dalekohled a zároveň je to podle SpaceX nejdál, kam se člověk vypravil od konce programu Apollo v roce 1972.

Loď Crew Dragon nyní s rychlostí 27 360 kilometrů za hodinu planetu oběhne každých 90 minut.

Velitelem výpravy je 38letý miliardář Jared Isaacman. Tento zkušený soukromý pilot snil o své cestě do vesmíru a, jak říká, tento sen si chtěl splnit s tím, že poskytne další místa v lodi za peníze, jež budou věnovány na humanitární účely. Pomoc má jít Dětské výzkumné nemocnici St. Jude v tennesseeském Memphisu, která se zaměřuje na vážné nemoci dětí, zejména na leukémii a jiné druhy rakoviny.

Už v červenci zamířili k vesmíru dva jiní miliardáři, ale jednalo se jen o několikaminutové suborbitální lety. Nejprve letěl v lodi VSS Unity své firmy Virgin Galactic Richard Branson. O devět dnů později ho následoval Jeff Bezos díky raketě New Shepard a modulu New Step společnosti Blue Origin.

S Issacmanem do vesmíru letí devětadvacetiletá asistentka lékaře v nemocnici St. Jude Hayley Arceneauxová, která v dětství v tomto zařízení sama bojovala s rakovinou. Stala se nejmladší Američankou ve vesmíru a prvním člověkem s protézou na oběžné dráze Země. Posádku doplnil dvaačtyřicetiletý datový inženýr Chris Sembroski a 51letá pedagožka Sian Proctorová, která je první černošskou pilotkou kosmické lodi.

Výprava má především plnit úkoly, které jsou součástí lékařských výzkumů týkajících se dopadů pobytu ve vesmíru na lidský organismus. Počítá se například s odebíráním biologických vzorků, včetně krve.

Let zcela civilní posádky v lodi Crew Dragon Resilience umožňuje skutečnost, že je plně automatický. V případě nutnosti přitom může zasáhnout řídící středisko ze Země.

Mise má trvat tři dny, ale přesný čas návratu s přistáním do vody zatím stanovený není. Bude to záležet na více okolnostech, včetně povětrnostních podmínek v plánovaných místech přistání, jimiž bude Atlantický oceán u východního pobřeží USA, nebo Mexický záliv.

Isaacman po dosažení oběžné dráhy Země poznamenal, že do vesmíru se dostalo jen málo lidí - za 60 let méně než 600. "Hodně lidí ale bude následovat. Dveře se nyní otvírají a je to celkem dost úžasné," dodal.