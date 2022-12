Připojit se tak lze i v hornatých, zalesněných či v jiných oblastech s nevybudovanou infrastrukturou a ideální je tak pro ty, kdo nemají doma optické nebo kabelové připojení. V České republice garantuje SpaceX pokrytí na 99 % celého území a služby Starlinku tak u nás může využívat téměř každý.

Rychlost závisí na počtu uživatelů

Momentálně SpaceX garantuje uživatelům Starlinku v Čechách rychlost stahování mezi 50-200 Mb/s s uploadem 10-20 Mb/s a latencí 20-40 ms. To jsou nadstandardní hodnoty, vzhledem k tomu jaké připojení nabízí konkurence.

Podle měření serveru Živě.cz z listopadu minulého roku měli lokální operátoři jako Vodafone, O2 a T-Mobile rychlejší připojení v obydlených oblastech, ovšem zároveň také větší ping (zkratka pro Packet Internet Groper) a připojení tak nebylo natolik stabilní. Na delší vzdálenosti měl lepší připojení Starlink a logicky z toho vychází, že je tak efektivnější v odlehlých oblastech.

V posledních několika měsících se ovšem rychlost Starlinku začala snižovat, a to nikoliv pouze v České republice, ale všude na světě. Upozornila na to společnost Ookla, která se soustředí krom jiného na testování kvality internetového připojení. Podle jejich analýzy došlo za poslední rok k propadu rychlosti Starlinku v některých zemích dokonce o 9 až 54 procent. Důvodem je prý velký zájem a kapacitní limity služby.

V České republice bylo v Q2 letošního roku průměrná rychlost stahování 81.87 Mb/s, upload 18.45 Mb/s a latence 49 ms. To sice není maximum toho, co Starlink garantuje, ale stále se jedná o uživatelsky poměrně přijatelné hodnoty.

Kapacita je omezená

Pro mnohé je satelitní připojení Starlink jistě poslední možností, jak dostat rychlý a stabilní internet a zároveň nežít ve velkoměstě. Se samotným objednáním služeb to ovšem nemusí být nijak lehké a na toho, kdo žije v oblasti kde je poptávka veliká se nemusí vůbec dostat.

Pohled na siluetu uskupení satelitů Starlink na orbitě.Zdroj: Shutterstock

„Naše síť má omezený počet uživatelů, které dokáže obsloužit v jedné oblasti. Je to vlastnost daná návrhem naší satelitní konstelace na nízké orbitě Země. To znamená, že v oblastech s vysokou poptávkou budou někteří zákazníci muset počkat déle. Vyřízení objednávek v těchto oblastech bude vyžadovat vypuštění dalších satelitů a vylepšení sítě. Jakmile se ze zaplněné oblasti někdo přestěhuje nebo v ní zruší Starlink, okamžitě místo něj připojíme další osobu ve frontě,“ píše Starlink na svých oficiálních stránkách. Poté co dojde k potvrzení objednávky pak bude třeba vyčkat i několik týdnů, než se na síť reálně půjde připojit.

Bez peněz na internet nelez

Satelit, vtipně nazvaný „Dishy McFlatface,“ přijde na adresu až 14 dní po zaplacení první faktury. Krom toho, že se platí předem, tak „Dishy“ není z levného kraje. Tento plně mechanický satelit s několika otočnými motory a s více jak 600 zabudovanými čipy vyjde momentálně na 9100 korun. Jedná se o jednorázovou částku započtenou do první platby. Měsíčně pak za Starlink zaplatíte 1400 korun, což je někdy až dvojnásobek toho, co si za satelitní připojení účtuje konkurence.

A to ještě SpaceX služby od srpna tohoto roku zlevnil. Dříve vyšel „Dishy“ na něco přes 15000 i s poštovným a měsíční paušál na téměř 2600 korun. Jiní operátoři si dnes za satelitní internetové připojení účtují přibližně 400-1000 korun za měsíc a je běžnou praxí, že ke smlouvě darují zdarma modem.

Těm, kteří si jsou ochotní počkat a připlatit, pak už stačí pouze nainstalovat satelit a přes telefonní aplikaci jednoduše aktivovat přes požadovaný software. Součástí balení je jak trojnožka, tak také speciální nástavec na střechu domu. Jedinou podmínkou prakticky je, že satelit musí mít volný přístup na oblohu.

Po instalaci aplikace se s ním pak dá manipulovat už pouze v omezené míře. Zapamatuje si totiž svojí lokací a přizpůsobí vůči ní svůj provoz. Nemůže si jej tak brát sebou na cesty nebo ho dokonce někomu půjčovat. Přesto podle Elona Muska se pracuje na tom, aby tomu tak jednou bylo. Pro ty, kdo ale rádi cestují mimo civilizaci je možnost objednat Starlink RV a za příplatek mít mobilní podobu tohoto satelitního připojení.

Klady

Nadstandardní rychlost

Stabilní připojení

Skvěle funguje i v odlehlých oblastech

Jednoduchá instalace přes aplikaci

Hi-technologie a pohyblivý satelit



Zápory

Dlouhá čekací lhůta

Vysoký měsíční poplatek

Vysoká cena za satelit Dishy McFlatface

Platba za dodánípředem