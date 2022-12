Horoskopy doprovázejí lidstvo už od pradávna. Podle historiků první z takovýchto předpovědí sestavili už babylónští kněží asi 400 let před naším letopočtem. Vyhledejte si podle znamení, co může v roce 2023 čekat právě vás.

Beran (21. března - 20. dubna)

Je na čase nechat minulost za sebou a začít znovu. Pokud hledáte nové příležitosti, zkuste o nich přemýšlet jinak než dosud. Ve druhém čtvrtletí nového roku se vám naskytnou nové možnosti. Rok 2023 také přeje novým podnikatelským záměrům. Úspěch lze očekávat také v investicích. Začátek roku bude nakloněn romantice a budování nových vztahů. V první polovině roku věnujte zvýšenou pozornost svému zdraví, v následujícím období se vaše zdraví začne zlepšovat. Dejte si pozor na stres, který by vám příliš neprospěl.

Šťastná čísla: 2, 5

Šťastné barvy: oranžová, zelená, růžová

Šťastné měsíce: červen, březen

Býk (21. dubna - 20. května)

Býky čeká nový začátek a úspěšný rok. Cestou budete čelit nemalým překážkám, ale odměna bude stát za to. V roce 2023 byste neměli nic uspěchat, uzavírat rizikové investice, ani utrácet za zbytečnosti. Dbejte raději na dobré rodinné vztahy. Nebojte se rozšířit si také své vzdělání, pomůže vám to s kariérním růstem. Svých cílů z oblasti kondice dosáhnete, pokud budete pravidelně sportovat a stravovat se vyváženě. Začátkem nového roku se budete muset vypořádat s problémy v milostných vztazích, nakonec ale tato změna bude skvělá. Může se vám také naskytnout příležitost studia či práce v zahraničí, tak ji nepropásněte, bude totiž velmi přínosná. Dejte si pozor na možné podvody ve smlouvách a přečtěte si vše, co bude obsahem textu – včetně toho, co je psáno drobným písmem. Jen tak se vyhnete možným potížím.

Šťastná čísla: 1, 9

Šťastné barvy: červená, zlatá

Šťastné měsíce: červenec, duben, leden

Blíženci (21. května - 21. června)

Na Blížence se usměje v novém roce štěstí. Čeká vás opravdu plodný rok. V práci se dočkáte vyřešení potíží. Láska vám jen pokvete. I přes možné drobné zdravotní komplikace v první polovině roku se při zdravém životním stylu zdraví výrazně zlepší a budete se cítit plní energie. V letošním roce vás čeká také vyřešení vleklých právních záležitostí z oblasti dědictví. Bude vás čekat také mnoho zahraničních obchodních pracovních cest, které však přinesou své ovoce. Studenti budou úspěšní u zkoušek a čeká je produktivní akademický rok. Závěr roku bude ve znamení nečekaných příjmů, skvělých příležitostí k ukládání peněz a zisků.

Šťastná čísla: 6, 8

Šťastné barvy: modrá, šedá, stříbrná

Šťastné měsíce: únor, srpen, listopad

Rak (22. června - 22. července)

Nový rok 2023 budu pro vás fantastický. Čeká vás povýšení, nebo zvýšení platu. V posledním čtvrtletí roku můžete čekat raketový úspěch a materiální hojnost. Nečekejte však rychlé a snadné zbohatnutí. Abyste těchto cílů dosáhli, je zapotřebí soustavného malého úsilí v průběhu celého roku. Vaše vztahy s blízkými budou poměrně vyrovnané. Jen počítejte s tím, že občas budete muset udělat drobné ústupky. Na konci roku věnujte zvýšenou pozornost svému zdraví. Rok 2023 bude přát také studijním úspěchům. Doporučuje se také nákup nemovitosti, tento krok však dobře zvažte, ať neuděláte unáhlené rozhodnutí.

Šťastná čísla: 7, 11

Šťastné barvy: fialová, zelená

Šťastné měsíce: září, prosinec

Lev (23. července - 23. srpna)

Lvy čeká v novém roce spousta příležitostí. Pokud jich chcete náležitě využít, je potřeba zachovat klid, soustředěnost a chladnou hlavu. Kariérní postup bude záviset na tvrdé práci. Pracujte na navazování nových pracovních i osobních kontaktů. První polovina roku bude přát investicím. Také vztahy s vašimi blízkými budou harmonické. Váš milostný vztah bude vzkvétat a vyřešíte své neshody. Mezi vaše priority zařaďte rozhodně zdravý životní styl a péči o své tělo i duši. Studenti mohou být nuceni vycestovat daleko, aby získali vytoužené znalosti a dovednosti.

Šťastná čísla: 18, 22

Šťastné barvy: kaštanová, purpurová

Šťastné měsíce: duben, květen, září

Panna (24. srpna - 23. září)

Panny, rok 2023 bude váš. Čeká vás spousta úspěchů. Hned v první polovině roku se vám mohou naskytnout nové příležitosti, které budou začátkem pro něco zcela nového. Pečlivé finanční plánování přinese své ovoce. Profesní život se vám v tomto roce také značně zlepší. Dělejte chytrá rozhodnutí ohledně své kariéry a svých cílů. Pokud si chcete udržet svou konkurenceschopnost, vzdělávejte se a rozšiřujte své dovednosti. Na domácí půdě bude panovat klid. Věnujte dostatek času těm, na kterým vám záleží. V novém roce máte také velkou šanci získat dědictví. Jestliže se plánujete usadit v zahraničí, rozhodně tak učiňte. Bude to správné rozhodnutí.

Šťastná čísla: 4, 8

Šťastné barvy: zelená, modrá, oranžová

Šťastné měsíce: září, říjen, prosinec

Váhy (24. září–23. října)

V roce 2023 budete mít šanci dosáhnout svých cílů. Čeká vás materiální blahobyt a také možnost profesního růstu. Vaše snaha o nahromadění úspor na důchod se vám může bohatě vyplatit. V rodinném životě můžete zažít vrcholy i pády. Romantici narození v tomto znamení mohou mít ve vztah určité potíže. Pokud trpíte chronickými nemocemi, měli byste se držet na pozoru a věnovat svému zdraví zvýšenou pozornost. Pokud je to možné, cestujte. Zážitky z cest vás velmi obohatí a vzpomínky z dovolené přispějí k vaší psychické pohodě.

Šťastná čísla: 11, 17

Šťastné barvy: žlutá, krémová, bordó

Šťastné měsíce: Únor, březen, srpen

Štír (24. října - 22. listopadu)

Vaší mantrou pro rok 2023 bude „změna“. Zlepší se vaše finanční situace a vlastníci firem budou mít nebývalé možnosti růstu. Velmi úspěšné bude zejména poslední čtvrtletí roku. Po většinu roku bude doma panovat klid a pohodě, ale v druhé polovině roku zažijete řadu zkoušek. Jedincům hledající lásku se v novém roce bude dařit. Udržujte si čistou mysl a věnujte se třeba józe, nebo meditaci.

Šťastná čísla: 18,22

Šťastné barvy: purpurová, fialová

Šťastné měsíce: leden, březen, říjen

Střelec (23. 11.-21. 12.)

Na rok 2023 se můžete těšit. Je velká šance, že dosáhnete nových úspěchů. V zaměstnání vás čekají nové projekty a bude se vám dařit i díky vašim kolegům, kteří vám budou oporou. Ve finančních záležitostech vsaďte na svůj instinkt. Nový rok bude přát i vašim vztahům. Rodina vám bude oporou a v případě nenadálých potíží se na ně můžete spolehnout. Ve druhé polovině roku se budete cítit vyrovnaněji, což vám přinese pohodu i v partnerských vztazích. S partnerem si budete bližší než kdy dřív. Věnujte čas také relaxačním aktivitám, které vám pohodou vyrovnat se se stresem.

Šťastná čísla: 1,8

Šťastné barvy: šafránová, bílá

Šťastné měsíce: květen, červen, srpen

Kozoroh (22. prosince - 21. ledna)

V roce 2023 se vám může naskytnout příležitost k uzavření velice lukrativní smlouvy. Buďte proto připravení a otevřeni novým možnostem. Ať už se svými penězi naložíte jakkoliv, vše se vám bude dařit. Začátek roku bude dařit kariéře. Ve vašem domově bude panovat klid a štěstí. Pokud jste zvažovali založení rodiny, pak právě tento rok bude tím pravým. Po většinu roku se budete cítit fantasticky a budete překypovat optimismem. Díky tomu bude zvládat všechny výzvy s lehkostí a nadhledem. Studenti by měli být ve svém studiu aktivní a naslouchat svým vyučujícím.

Šťastná čísla: 9, 11

Šťastné barvy: všechny odstíny zelené

Šťastné měsíce: duben, listopad, prosinec

Vodnář (22. ledna - 19. února)

Rok 2023 pro vás rokem, kdy se budete cítit plni energie víc než kdy dřív. Pokud se budete snažit, na konci roku budete ve velmi dobré finanční situaci. Při obchodování buďte opatrní a zbytečně se nehrňte do ničeho riskantního. Začátek roku bude náročný v práci, ale velmi brzo můžete dostat přidáno, nebo být povýšeni. Váš nadřízený si uvědomí vaši hodnotu a ocení, čeho se vám podařilo ve vašem oboru dosáhnout. Aby vám energie vydržela po celý rok, nepřetěžujte se a nechoďte za hranice svých fyzických sil. Kvůli pracovnímu vytížení nebudete mít dostatek času na rodinu a přátele. V první polovině roku to nebude snadné ani ve vztazích, ale díky pozitivnímu myšlení se vám podaří toto období překonat. Studenti by měli být opatrní na to, kolik úsilí věnují studiu, aby pak ve zkouškovém nebyli nemile překvapeni.

Šťastná čísla: 5, 9

Šťastné barvy: stříbrná, růžová

Šťastné měsíce: červen, září

Ryby (20. února - 20. března)

Rok 2023 bude rokem splněných přání. Podaří se vám najít nové příležitosti ve všech oblastech života. Díky tomu se začnete cítit znovu lépe a budete se rychleji a snadněji rozhodovat. Podnikatele čeká v prvním pololetí expanze a úspěch. Během své cesty narazíte na nové inspirativní osobnosti. Nezpochybňujte svá rozhodnutí v oblasti kariéry. V druhé polovině roku se mohou objevit lepší pracovní příležitosti. Každou z nich pečlivě zvažte, ať později nelitujete promarněné šance. Pokud jste se svým přítelem či přítelkyní ve vztahu již delší dobu, měli byste sebrat odvahu a odhodlat se ke sňatku. Váš rodinný život bude díky vašemu úsilí nadále vzkvétat. Mohou se však objevit komplikace v komunikaci s dětmi.

Šťastná čísla: 2, 6

Šťastné barvy: krémová, broskvová

Šťastné měsíce: březen, květen, červenec