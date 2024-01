Společnost Lockheed Martin zalétává první sériové stíhací letouny F-35 s novým hardwarem a softwarem TR-3 ve Fort Worthu v Texasu. Oproti lednovému letovému debutu softwaru, kdy vývojový testovací tým na Edwardsově letecké základně v Kalifornii poprvé létal s F-35 s konfigurací TR-3, jde o značný pokrok v implementaci nejnovějšího elektronického „mozku“ letounu.

Lockheed Martin F-35 Lightning II. | Foto: Shutterstock/jgorzynik

Aktualizace, známá jako Technology Refresh-3, otevírá cestu pro řadu nových schopností, známých jako Block 4, které udrží stíhačku konkurenceschopnou s ostatními nově vznikajícími stroji páté generace. Dostane ji většina letounů F-35 po celém světě . Nahradí starší technologie z roku 2010, TR-3 tedy budou mít i české letouny, které by se u nás měly objevit do deseti let.

Letoun F-35 je často nazýván létajícím počítačem díky použití centrálního systému, který řídí všechny aspekty letounu. Počítačový systém obsluhuje radar, elektrooptický pozorovací systém známý jako Distributed Aperture System (DAS), rozhraní pilota a avioniku, zbraně, elektronický boj, a dokonce i motory. Stejně jako u všech počítačů se však i u výpočetní základny F-35 pomalu projevuje její stáří, které brání přidávání novějších, náročnějších funkcí.

53 vylepšení

Technology Refresh 3 je v podstatě zásadní hardwarová a softwarová modernizace letounu F-35. Nahrazuje hlavní řídící procesor letounu novou verzí, která má šestnáctkrát větší výpočetní výkon a čtyři a půl krát více okamžité operační paměti. TR-3 rovněž nahrazuje systém letounu pro ukládání dat novou verzí, která může dlouhodobě uchovávat až dvacetinásobek údajů než dřívější.

Pravděpodobně nejviditelnějším vylepšením pro piloty bude upgrade elektronické jednotky, která ovládá takzvaný WAD, panoramatický displej v kokpitu. F-35 má k dispozici LCD displej o rozměrech 8×20 palců, který pilotovi umožňuje přístup ke klíčovým informacím a ovládacím prvkům za letu. Tento panoramatický displej kokpitu obsahuje dotykovou obrazovku a údajně vydrží průraz nebo prasknutí a zůstane stále použitelný. Proběhlá aktualizace PCD-EU osmkrát zvyšuje výpočetní výkon displejového hardware a dvanáctkrát jeho paměť. Odezva má být plynulejší a přechody mezi datovými výstupy mnohem rychlejší.

Zvýšený výpočetní výkon TR-3 připraví půdu pro Block 4, nový soubor schopností pro celou řadu stíhaček F-35. Podle časopisu Air & Space Forces Magazine je Block 4 z velké části softwarovým upgradem, který má běžet na novém hardwaru TR-3 a který přinese letounům F-35 celkem třiapadesát významných vylepšení. Kromě počítačového vybavení však dojde také k dlouho očekávaným úpravám zbraňových šachet. Do nich bude možné umístit nové typy výzbroje včetně protiletadlových řízených střel dlouhého doletu. Letoun dostane také nové chladící zařízení, které má zabránit přehřívání počítačového systému.

Jedním z důležitých prvků informační nadvlády letounu F-35 je přilbový zaměřovačZdroj: Wikimedia Commons, Ronite, CC BY-SA 4.0

Nový radiolokátor

Block 4 však přinese zejména vylepšení pro mise a to jak s leteckými, tak pozemními cíli. Modernizace zvýší výkon systému Distributed Aperture System, což je soubor šesti infračervených kamer rozmístěných ve všech směrech kolem F-35. Pilot tak bude moci ještě rychleji „vidět skrz“ letadlo pod sebe, a dokonce zachytit demaskující příznaky odpalu rakety. Zvláštním přínosem je zvýšený výpočetní výkon pro stávající radarový systém APG-81, který umožňuje letounu F-35 odhalovat cíle ve vzduchu, na zemi a rušit nepřátelské radarové systémy. Zejména však umožní instalaci nově vyvíjeného radaru APG-85 určeného k nahrazení APG-81.

Současný stíhací letoun F-35 má až doposud omezený výběr zbraní, alespoň ve srovnání s jinými stíhačkami. V tuto chvíli může F-35 naložit infračerveně naváděnou protiletadlovou řízenou střelu AIM-9X Sidewinder, radarem naváděnou protiletadlovou řízenou střelu delšího dosahu AIM-120 AMRAAM, inteligentní bombu GBU-31 o hmotnosti 2000 liber naváděnou pomocí GPS, GBU-32 o hmotnosti 1000 liber naváděnou pomocí GPS a GBU-12 o hmotnosti 500 liber naváděnou laserem. Současná verze F-35 postrádá zejména schopnost provádět útoky na dlouhé vzdálenosti.

Proto Block 4 umožní letounu F-35 nést celou sadu nových zbraní, včetně pozemní útočné střely JASSM-ER s doletem 900 kilometrů, střely Joint Standoff Weapon (JSOW) C1 a norské střely Joint Strike Missile, protipozemní a protilodní střely založené na raketě Naval Strike Missile. Letouny F-35 ponesou také řízenou pumu GBU-53/B Stormbreaker s kratším dosahem, určenou pro každé počasí. Blok 4 také přidá letounu F-35 schopnost nasadit poslední termonukleární gravitační bombu B61-12.

Na rozdíl od svých předchůdců bude letoun F-35 po celou dobu své životnosti procházet plánovanými aktualizacemi, které mají zajistit jeho bojeschopnost po dalších 30 let. Tyto aktualizace budou samozřejmě stát peníze, ale je dobré vědět, že existuje plán, jak udržet již dnes slavnou stíhačku bojově výkonnou po další desetiletí. Protože F-35, která půjde do případné války v roce 2040, půjde do války s technologií z roku 2040, nikoli z roku 2010.