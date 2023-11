Letecké simulátory od české firmy využívá i americké letectvo a námořnictvo. Nejmodernější spojení technologie virtuálních brýlí, trenažéru a mixované reality nedávno otestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cvičný let v F-18 SuperHornet si nyní vyzkoušel reportér Deníku.

Reportér Deníku si vyzkoušel nejmodernější technologii simulátoru bojového letounu F-18. Systém unikátních virtuálních brýlí, trenažeru a mixované reality vyvíjí česko-americká firma Vrgineers v pražských Holešovicích | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Po schůdkách nahoru, jedna noha nejdřív na sedačku, druhá dolů na podlahu kokpitu stíhačky F-18. Nezavadit o ovládací přístroje, usadit se, vzít knipl do pravé ruky, páku plynu do levačky. A připravit se na let jako Tom Cruise – filmový Maverick v nové verzi hitu Top Gun. Moment. Chybí helma. „Není. Dostanete na hlavu naše speciální virtuální brýle pro mixovanou realitu,“ hlásí reportérovi technik Boris Šídlo.

Věrné simulátory letounů vyvíjí v pražských Holešovicích česko-americká společnost Vrgineers. Pomáhají cvičit profesionální piloty v různých koutech světa. „Výcvik ve vzduchu naše technologie zcela nenahradí, ale pomůže piloty připravit na zvládnutí většiny situací, které mohou nastat,“ říká spoluzakladatel Vrgineers Marek Polčák.

Jeden přenosný trenažér firma věnovala Ukrajině. Simulátor stíhačky F-16 si letos vyzkoušel dokonce prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ukrajinští vojáci se seznamují s vlastnostmi moderní západní techniky a učí se její možnosti,“ psala poté tamní prezidentská kancelář.

Příprava na F-35?

V portfoliu má společnost do detailu propracované typy stíhacích letadel jako jsou F-16, F-18 Hornet, dokonce i stroje páté generace jako F-35, ale třeba i vrtulníky. „Nejvíce spolupracujeme s americkým letectvem a námořnictvem. Výrobky jsme dodali britskému, brazilskému či německému letectvu, západním výrobcům letadel a jednáme o dodávkách do Afriky a Asie,“ popisuje Polčák.

Společnost Vrgineers je také jedním ze třinácti podniků a univerzit zařazených do průmyslové spolupráce v rámci pořízení systému F-35, jejichž nákup nedávno schválila česká vláda. „Na našich simulátorech je možné piloty připravit ještě než dorazí první letadlo na velice vysokou úroveň, odhaduji až ze sedmdesáti procent,“ tvrdí Polčák. Dodává, že ve Vrgineers jsou schopní dodat trenažéry a virtuální brýle již v řádu několika měsíců.

Podle Polčáka jsou jedinou společností na světě vyrábějící vlastní headset i simulátory. „Systém dohromady umožňuje komplexní cvičení vzájemně propojených složek – mise pro celé operační týmy. Od více pilotů a letounů přes radisty a operátory až po velení na lodi nebo na zemi. Navíc je to řešení relativně malé a násobně levnější než starší systémy trenažerů s dataprojektory. Naše headsety stojí nižší statisíce korun,“ vysvětluje.

Pytlík na zvracení

A výhody technologie přímo pro piloty? „S virtuálními brýlemi jste vlastně reálně v kokpitu. Díky mixované realitě vidíte své ruce a dokážete vše přirozeně ovládat. Uvěřitelnost je tak vysoká, že piloti, kteří s našimi brýlemi trénují, se učí nejen technicky reagovat na situace, ale reagují i emotivně,“ popisuje Polčák.

Za pravdu mu dává již základní testovací program simulátoru F-18. Úplní nováčkové, jako je i reportér Deníku, začínají cvičný let už v oblacích. Startovací procedura je totiž náročnější a poměrně zdlouhavá, až na půl hodiny. Tentokrát jde o misi někde v oblasti Náhorního Karabachu. „Pytlík na zvracení máte?“ ptá se smějící se technik Šídlo.

První lehký posun joysticku vlevo, stíhačka se naklání a spolu s ní reaguje i mozek „pilota“. „Bez obav. Dá se na to celkem rychle zvyknout,“ ubezpečuje Šídlo, který má v trenažérech nalétáno tisíce hodin.

Opravdu. Po pár minutách „ve vzduchu“ si hlava reportéra přebere i manévr takzvané vývrtky. Rychlost zvuku v bojovém letounu působí jinak, když pilot létá nad mraky a jinak pod nimi. Když se přibližuje k zemi, stroj se zdá až toporný. Žádná legrace. Na úspěšný vzdušný souboj musí mít člověk nalétáno pěkných pár hodin. Začátečník má problém trefit se vůbec na ranvej při přistání a zkoordinovat rychlost s náklonem letadla.

Periferní vidění, možnost otáčet hlavou přináší unikátní vjemový zážitek. Videoherní letecké simulátory jsou jiná liga. „Počítačové hry mají v současnosti sice vysokou kvalitu obrazu, ale chybí jim podrobnější data pro reálné zpracování toho, jak se letoun chová fyziky a dynamicky,“ srovnává Polčák. Co však ani jejich technologie nezvládne, je přetížení. Jisté rezervy jsou i ve změně pohledu do dálky a na blízko – palubní desku. Samotné brýle jsou lehčí, než jak působí fyzicky.

Vrgineers nejprve headset více či méně úspěšně nabízeli automobilkám světových značek. Těsně před pandemií si všimli většího zájmu u pilotů a v oboru letectví a vojenských složek. Společnost se stala průkopnickou v zavádění virtuálních brýlí a mixované reality v této oblasti.