Když se narodíme, máme v sobě jenom dva vrozené strachy. Bojíme se hlasitých zvuků a toho, že spadneme. Moc často sice nenarazíš na miminka, která se pouštějí do boje nebo prchají před nebezpečím, přesto mají i ona refl ex „bojuj nebo uteč“.

Když dítě uslyší hluk nebo má pocit, že padá na zem, rozhodí ruce s roztaženými prsty a pak se pevně stočí do klubíčka. Říká se tomu Moroův refl ex a je to důležitý znak, že miminku správně funguje nervový systém.

Takže jej lékaři testují tak, že do dětí strkají, aby spadly na záda! Ale žádný strach, oni je (skoro) pokaždé před pádem chytí. Strachu se učíme dvojím způsobem. Zaprvé zkušenostmi. Když tě kousne žralok, nejspíš se jich potom budeš bát. Strachu se také můžeme naučit od ostatních.

Pokus s malým Albertem je jedním z nejpřekvapivějších. V roce 1920 zajímalo Johna Watsona a Rosalii Raynerovou, jak se u lidí vytvářejí strachy, a tak vzali devítiměsíční dítě a trénovali u něj strach. Vědci třeba Albertovi ukázali bílou krysu, on se jí však vůbec nebál. Jenže kdykoli si na tu bílou krysu chtěl sáhnout, udělali mu za zády hlasitou ránu. Albert se brzy začal bát všeho chlupatého, dokonce i bělovousého Santy Clause. Takhle hrozný vědecký pokus by dnes ale zakázali.

Když nám kamarád řekne, že jsou žraloci děsiví, nebo sledujeme film, ve kterém si žraloci dávají lidi k svačině, můžeme se jich začít bát úplně stejně jako někdo, koho žralok napadl. Naše mozky ukládají vzpomínky na strachy, které jsme se naučili od druhých, jako na hrůzy, které jsme zažili sami. A reakce našeho těla na žraloka je úplně stejně silná, ať už nás kdysi kousl, nebo jsme viděli film Čelisti.

Strašné superschopnosti

Reakce „bojuj nebo uteč“ nám na chvíli propůjčuje nadlidské síly. Zbystří se smysly tak, že fungují nejlépe, jak dokáží, a tělo se nastaví tak, aby bylo připravené k akci. Díky chemikáliím, které nám mozek vypustí do krve, máme najednou smysly jako Spider-Man, jsme silní jako Hulk a rychlí jako Flash. Do normálu se tělo vrátí asi po hodině. Ovšem při dlouhodobém, slabším strachu či obavách tyto chemikálie obíhají v těle neustále, berou nám energii a zatěžují srdce. A to ani nemluvíme o tom, že se nám kvůli nim potí dlaně a chvěje hlas. Právě proto je důležité držet se v klidu a vyhýbat se stresu.

Jak rosteme a dospíváme, vytváříme si svůj vlastní speciální koktejl fobií. (Fobie je nesmyslný strach, kdy obava z něčeho vůbec neodpovídá tomu, jak je dotyčná věc, které se bojíme, skutečně nebezpečná.) Jsme schopní se naučit bát čehokoli, reakci „bojuj nebo uteč“ dokáží u člověka vyvolat i naprosto neškodné věci. Některé fobie zní sice srandovně, ale pro lidi, kteří jimi trpí, jsou naprosto skutečné a děsivé.

Nefofobie – strach z mraků

Pogonofobie – strach z plnovousů

Symmetrofobie – strach ze symetrie

Fronemofobie – strach z přemýšlení

Pantofobie – nejde o strach z pantů, ale ze všeho!

Zhruba každý osmý člověk se bojí klaunů. Co je na nich tak strašidelného? Podle jedné teorie nás děsí to, že vypadají lidsky, ale zároveň ne dost. Jsou tedy trošičku nelidští. Stejný problém mají zombíci a humanoidní roboti. Klauni se navíc chovají nepředvídatelně, a to je něco, čeho se lidé naučili bát.

Zvláštní pověry

Až budeš příště v nějaké hodně vysoké budově, schválně zkus najít 13. patro. Strach z nešťastné 13 se traduje v mnoha kulturách, a proto tohle číslo některé hotely, dopravní prostředky a sportovní týmy přeskakují. Triskaidekafobie (ano, tak se jmenuje fobie z čísla 13) není celosvětovou záležitostí, což nám napovídá, že na 13 nic strašidelného není. V Itálii je nejnešťastnějším číslem 17 a v Asii je zase rozšířená tetrafobie (strach ze čtyřky).

Chemie strachu: Strach se rodí v takzvané amygdale, kterou máme hluboko v mozku. Když amygdala zjistí, že se náš nový zážitek nebo myšlenka podobá nějaké strašidelné vzpomínce, rozjede se řetězová reakce, která v těle okamžitě spustí poplach. Amygdala nečeká, než si myslící část mozku konečně uvědomí, že pavouk ve vaně je stokrát menší než my a maximálně nás tak polechtá.



V rámci jedné studie přiměli vědci dobrovolníky, aby si nasadili přístroj na snímání mozku v přítomnosti jedenapůlmetrového hada. Chtěli lépe poznat, jak mozek vystrašeného člověka pracuje. A přitom odhalili klíčovou část mozku, která má na starosti odvahu, a ve chvílích, kdy se snažíme překonat strach, amygdalu přepere.



Lidé i zvířata s poškozenou amygdalou nejsou strachu prakticky schopni. To zní skvěle, ale pro takové lidi je pak těžké reagovat na nebezpečí. Jednomu takovému pacientovi připadali jedovatí pavouci úplně stejně roztomilí a mazliví jako chundelatí králíčci.