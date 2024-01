Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pohnula celou společností a všichni řeší, co bude dál. Podle mého musíme jako první zajistit, aby se mezi slušné majitele zbraní nedostávali lidé, kteří kazí pověst celé jejich komunitě.

Pistole Springfield Armory XD-M 4.5" .45 ACP. | Foto: Wikimedia Commons, Brett_Hondow, CC0

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkAčkoli někteří pozorovatelé upozorňovali, že před pietou a modlitbami za zraněné nemá nic přednost, prakticky ihned po střelbě se začalo mezi lidmi diskutovat o tom, jak podobným věcem příště zabránit. Politici začali přicházet s nápady, které většinou nepostrádaly konstrukce typu „ochrana měkkých cílů“, ať už si pod tímto souslovím představí kdokoli cokoli.

A stejně jako ve Spojených státech amerických, kde k podobným tragédiím dochází veskrze pravidelně, se ihned po činu začala propírat česká zbraňová legislativa.

Omezit či neomezit?

Jak upozorňuje ministryně obrany Jana Černochová nebo poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, česká zbraňová legislativa je vyvážená a není třeba na ní nic měnit. Jinak to vidí například renomovaný americký časopis Guns & Ammo, který vyhlásil Českou republiku za zemi s nejméně omezující zbraňovou legislativou na světě hned po USA. Pravdou také je, že naše zbraňová legislativa doznala v posledních deseti letech řadu změn, které vedly ke změkčení dříve velmi kvalitní úpravy. Za všechny jmenujme kontroverzí ustanovení o právu na držení zbraně vložené do Listiny základních práv a tím i do ústavy.

Češi se ozbrojují. V republice je přes milion registrovaných pistolí:

Češi drží už přes milion registrovaných zbraní. Průkazy čeká digitalizace

Kritici současného stavu poukazují na pobuřující fakt, že střelec z filozofické fakulty (a Hostouně a Klánovic) trpěl dle slov policejního prezidenta psychickou chorobou, a přesto dostal jak zbrojní průkaz, tak povolení na nákup střelné zbraně kategorie B.

Osobně si nemyslím, že by se zbraňová legislativa musela měnit tak, jako ve Velké Británii, kde v roce 1997 po podobné střelbě, jakou jsme nedávno zažili my, držení krátkých střelných zbraní zcela zakázali. Na druhou stranu je ale dobré si uvědomit, že majitelé zbrojního průkazu nejsou úplně většinovou skupinou ve společnosti a jejich snaha domluvit se na statu quo s majoritou by měla být o to naléhavější.

Statistiky

Žádost o vydání zbrojního průkazuZdroj: Ministerstvo vnitra, public domainV roce 2022 u nás bylo 314 039 majitelů zbrojních průkazů. Povolení na nejrozšířenější zbraně kategorie B (pistole a pušky) bylo vydáno 52 375, zároveň však bylo odňato pouze 107 zbrojních průkazů z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti a tři z důvodu soudem prohlášené ztráty svéprávnosti.

Jak mi sdělila vrchní komisařka kapitánka Irena Pilařová z Odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezídia, statistiku počtu žadatelů o zbrojní průkaz, kteří byli v roce 2022 od svého praktického lékaře odesláni na psychologické či psychiatrické vyšetření, si policie nevede, stejně jako statistiku zamítnutých žádostí o povolení zbraně kategorie B. Což je s podivem a škoda.

V naší zemi je nás necelých jedenáct milionů. Z toho jsou zhruba čtyři miliony lidí, kteří jezdí alespoň jednou týdně na kole (takzvaných „kolistů“) a dva miliony lidí, kteří mají psa (takzvaných „pejskařů“). To jsou příklady opravdu velkých menšin v rámci společnosti a jak víte, i ony jsou tu a tam vystaveny tlaku většiny. Pejskaři kvůli chování svých čtyřnohých miláčků, „kolisti“ kvůli soužití s ostatními účastníky silničního provozu, zejména řidiči aut.

Vrah z Filozofické fakulty držel střelné zbraně legálně a dosud neměl žádný záznam v trestním rejstříku:

Co se ví o útočníkovi na fakultě v Praze? Byl to student, měl více zbraní

V tuto chvíli je dobré si uvědomit, že majitelů zbraní je „jen“ něco málo přes tři sta tisíc, tedy asi tři procenta společnosti, jsou tedy mnohem menší skupinou lidí, než jsou pravidelní cyklisté nebo pejskaři. Ale stejně jako oni se musí s většinovou společností nějak naučit žít.

Jak to mají v zahraničí?

Nejprve se podívejme do zahraničí a zkusme porovnat rozdíly našeho a zahraničního právního přístupu k držení zbraní. Zjišťujeme, že:

na rozdíl od většiny zemí světa u nás není vyžadován pro držení zbraní takzvaný „dobrý důvod“, neprocházíte žádným obvyklým správním řízením,

na rozdíl od většiny světa si u nás můžete pořídit dlouhou střelnou zbraň (například vojenskou pušku) bez zvláštního povolení (respektive policie je na vaši žádost povinna vám povolení vydat),

na rozdíl od většiny zemí světa u nás při žádosti o zbrojní pas není povinné psychologické testování či prohlídka u specialisty; může vás na ni poslat váš praktický lékař, reálně se to však neděje,

na rozdíl od většiny zemí světa se u nás na zvláštní povolení můžete dostat i k plně automatickým zbraním (zbraním střílejícím dávkou),

na rozdíl od většiny světa u nás neplatí zvláštní režim nabývání pro některé rizikové doplňky, jako jsou tlumiče,

na rozdíl od většiny zemí světa jsou u nás zbraně vyrobené do roku 1890 zcela legální i bez zbrojního průkazu.

Řešení? Neomezovat poctivé držitele zbraní

Není třeba zastírat tradiční argument zastánců držení střelných zbraní, že kdo si chce zbraň opatřit, ten si ji opatří. Například norský vrah Anders Breivik si to myslel taky a odjel z Prahy s nepořízenou, není proto žádný rozumný důvod zločincům ulehčovat práci. Měli bychom se spíše snažit jim i komukoli, kdo není způsobilý k nakládání se zbraní, přístup k nim ztížit.

Když se shodneme na tom, že není třeba „trestat“ majitele zbraní za jejich koníček, zkusme se zamyslet, co by pomohlo ze systému vyfiltrovat lidi, jako byl střelec z filozofické fakulty, ale co by zároveň nijak zbytečně neumenšovalo zájem majitelů ručních zbraní.

Jako první bych si dovolil navrhnout zpřesnit podmínky pro vydávání zbrojního průkazu a to tak, aby součástí byl také psychotest nebo vyšetření u specialisty. Něco podobného, jako když se hlásíte k policii nebo do armády. I tam procházíte psychologickým vyšetřením zejména proto, že ve službě budete nakládat se střelnými zbraněmi, princip je stejný.

Zároveň bych si dovolil navrhnout revizi základní délky platnosti zbrojního průkazu. Ta je nyní deset let a pokud mé znalosti zbraňové legislativy sahají, během těch deseti let nedochází k žádnému přezkušování, odbornému, ani zdravotnímu, podobnému tomu, které musí podstoupit řidiči automobilů od 60 let věku. Mně osobně připadne rozumná délka dvouletá s tím, že po dvou letech majitel pouze přijde na přezkoušení s lékařskou prohlídkou a platnost je mu bez okolků prodloužena. Zkrátka jako technická u automobilu.

Za další bych oddělil držitele krátkých a dlouhých střelných zbraní. Kdo měl někdy možnost porovnat výkon pistole a pušky, jistě chápe, jaký je mezi těmito zbraněmi rozdíl v riziku pro společnost. Zatímco pistolí někomu můžete hrozit hlavně na blízko, dlouhá střelná zbraň, puška, kulovnice, upravený jednoranný vojenský „samopal“ (podle zastaralé tradiční terminologie), tím vším už můžete s dobrým vybavením ohrožovat kohokoli na stovky metrů, stejně jako střelec na filozofické fakultě.

Oddělení obou skupin držitelů střelných zbraní, krátkých a dlouhých by spočívalo v tom, že při žádosti o dlouhou střelnou zbraň byste, jako ve většině zemí Evropy prošli správním řízením, kde by se zjišťovalo, jestli máte k žádosti o takovou výkonnou zbraň důvod a jestli jste schopen s ní správně nakládat. Jednodušší to budou mít například myslivci, ale pokud nejste myslivec, zaměstnanec bezpečnostní agentury nebo třeba sportovní střelec, pak budete muset jasně vysvětlit, na co takovou zbraň potřebujete. Samozřejmě by s tím souviselo také přezkoušení (odborné) a psychotest, nebo psychologické vyšetření, a to každý rok. Ovšem opakuji – pouze pro držitele dlouhých střelných zbraní.

Střelec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy při svém činu použil moderní verzi americké pušky AR-10/15:

Střelec z filozofické fakulty použil AR-15. Americkou pušku z války ve Vietnamu

Tyto čtyři body jsou vystavěny tak, aby neomezily nikoho, kdo se zbraní umí. Drtivou většinu poctivých majitelů zbraní, kteří se o svou sbírku starají, kteří nastřílí, kteří ví, jak zbraně fungují, zkrátka všechny správné majitele pistolí a pušek, co jich u nás je. Mají ovšem zároveň zamezit tomu, aby psychicky narušený dostal od policie povolení na nákup hromady zbraní, kterými pak zavraždí dvouměsíční nemluvně.

Rozumně se domluvit je naším úkolem

Majitele zbraní nikdo nechce omezovat nad rámec toho, co je rozumné a nezbytné. Jestli nám však střelba na filozofické fakultě něco ukázala, tak že současný systém udělování zbrojních průkazů a policejních povolení je nefunkční. Mezi slušné majitele zbraní se tak dnes mohou dostat i osoby, které zbraňovou komunitu svým chováním jednoznačně poškozují tím, že fyzicky ohrožují většinovou populaci.

Aby se tak minorita majitelů zbraní domluvila s většinovou společností na lepších zákonech, například takových, jaké mají země okolo nás, je výzvou pro nás pro všechny a naším společným zájmem.