Scénáře jako z apokalyptických filmů či obavy z ničivého nárazu asteroidu. Přesně tomu chce zamezit program NASA s názvem DART (Double Redirection Asteroid Test, ale také v překladu Šipka).

Systém se bude ve vesmíru testovat až rok od startu rakety, tedy v listopadu 2022. NASA bude zkoumat vychylovací technologii, která si dává za cíl vytváření odchylek v kurzech pohybujících se těles. O startu rakety s vesmírnou lodí informovala agentura NASA v pondělí.

Cílem tohoto testu je malý měsíc Dimorphos, který nedaleko Země obíhá kolem asteroidu Didymos. To má být první demonstrací tohoto typu technologie ve jménu obrany planety.

Redirecting asteroids and planetary defense.



V blízkosti Země se pohybují asteroidy a komety, jejichž oběžné dráhy je umísťují do blízkosti v prostoru 48 milionů kilometrů od modré planety. V angličtině jsou tyto objekty zvané Near-Earth Objects.

Takové objekty, které by potencionálně mohly ohrozit planetu, jsou primárním cílem agentury NASA a dalších vesmírných organizací po celém světě, informuje americký server CNN World.

Didymos a Dimorphos

Před dvaceti lety se přišlo na to, že binární systém obsahující Near-Earth asteroid má měsíc, který kolem něj obíhá. Asteroid nese jméno Didymos, což řecky znamená dvojče. Menší měsíc obíhající kolem asteroidu ve vzdálenosti necelý kilometr měří v průměru zhruba 160 metrů. Dříve se mu říkalo Didymos B.

Kleomenis Tsiganis, planetární vědec na Aristotelově univerzitě v Soluni a člen týmu DART, navrhl, aby se měsíci říkalo Dimorphos. „Název znamená ‚dvě formy‘. Reflektuje to statut tohoto objektu, který je prvním nebeským tělesem, jehož formu oběžné dráhy značně ovlivní lidstvo,“ řekl Tsiganis podle CNN.

„V tomto případě jde právě o dopad programu DART,“ vysvětlil. „Půjde o první objekt, který bude znát lidstvo ve dvou odlišných podobách – jednu před dopadem programu DART a druhou, kterou spatří Evropská vesmírná agentura (ESA) o několik let později.“ Stát se tak má o tři roky později v rámci programu Hera.

V září 2022 budou Didymos a Dimorphos relativně blízko Zemi – kolem 11 milionů kilometrů. To je podle NASA ideální moment, aby se mise odehrála.

Plavidlo mise DART úmyslně narazí do Dimophora, aby změnilo jeho pohyb ve vesmíru. Kolizi zaznamená kubický satelit LICIACube, který pochází z Italské vesmírné agentury. Satelit bude cestovat s DART a bude vypuštěn před kolizí, aby mohl zaznamenat, co se následně stane.

„Astronomové budou moci porovnat pozorování z teleskopů na Zemi před a po kinetickém dopadu DARTu,“ uvedl Tom Statler, programový vědec DART v prohlášení NASA.“ Budou se tak snažit určit do jaké míry se oběžná doba Dimorpha změnila.“ To je podle něj klíčovým měřením, které vypoví o tom, jak asteroid zareagoval na pokus o vychýlení.

O několik let později se výsledkem této mise bude zabývat právě mise Hera. Zatímco byla mise DART vytvořena pro Úřad pro koordinaci obrany planety (Planetary Defense Coordination Office) NASA a řízena laboratoří aplikované fyziky při Univerzitě Johna Hopkinse, tým mise DART bude pracovat s týmem mise Hera pod mezinárodní spoluprácí, která nese název AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment).

„DART je prvním krokem v testování metod, které mohou vychýlit nebezpečné asteroidy,“ uvedla Andrea Rileyová, ředitelka programu DART v prohlášení. „Potencionálně nebezpečné asteroidy jsou celosvětovým zájmem, jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s našimi italskými a evropskými kolegy,“ dodala.

První lidský zásah

Dimorphos byl vybrán i díky své velikosti – podobně velké jsou asteroidy, které by mohly Zemi ohrožovat. DART do něj narazí rychlostí asi 23 760 kilometrů v hodině. Náraz má změnit oběžnou dráhu měsíce Dimorpha o jedno procento. To se sice může zdát jako málo, ve skutečnosti to však změní dobu oběhu tohoto měsíce o několik minut.

Tyto změny budou pozorovatelné a měřitelné ze Země. Podle ESA to tak bude zcela poprvé, co se lidé pokusí o zásah do dynamiky objektu v solárním systému, který by byl měřitelný.

Program Hera se začne důsledkům dopadu věnovat po třech letech. Dlouhá odmlka mezi dopadem a začátkem studií však má svůj důvod. V červenci 2005 úmyslně způsobila kosmická loď agentury NASA zvaná Deep Impact náraz do komety Tempel 1.

Loď však dopad nemohla studovat – kontakt na kometě rozvířil prach a led. Kráter ale nezůstal nepoznán, jiná mise NASA z roku 2011 jménem Stardust ho změřila, měl téměř 144 metrů.

Data DARTu a programu Hera tak pomohou budoucím strategiím planetární obrany, zejména pak napomůže pochopení, jakou sílu musí lidstvo vyvinout, aby dokázalo pozměnit kurz asteroidu, který by planetu mohl ohrozit.