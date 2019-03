V čem technika vědců spočívá? Do očí se vpraví nanočástice, které slouží jako antény schopné zachytit infračervené světlo o vlnových délkách, které jsou pro člověka běžně neviditelné, a převést ho do viditelného spektra.

Novinka zatím nebyla otestována na lidech, pokusy na myších však prokázaly, že zvířata opravdu získala schopnost vidět infračervené světlo, aniž by byla narušen jejich běžný zrak. Částice působily 24 hodin denně, vydržely několik týdnů a když efekt vyprchal, zůstali podle vědců hlodavci bez následků.

„Technika by mohla vést k lepšímu porozumění vizuálnímu vnímání a odhalit nové cesty k léčbě barvosleposti,“ uvedl spoluautor studie Gang Han, který je chemikem na zdravotnické škole univerzity v Massachusetts.

Superpes ochranář

To ale není zdaleka jediné využití, které by unikátní metoda mohla nabídnout. Pokud se podaří úspěšně otestovat i na dalších savcích včetně lidí, mohla by například sloužit k vytváření policejních „superpsů“, kteří by dokázali dopadnout pachatele i v naprosté tmě, napsal Han v dopise pro NBC News.

„Pokud jde o běžného člověka, mohli bychom například vidět oblohu úplně jiným způsobem, než nyní,“ dodal. A to nejen ve dne, ale i v noci. Řada nebeských objektů totiž vyzařuje právě infračervené světlo.

„Naše technika neumožní člověku vidět záření s větší vlnovou délkou, kterou vyzařují například lidská těla či další teplé předměty,“ upozorňuje neurobiolog z čínské Vědecko-technické univerzity Tian Xue. Lidský zrak by tak ani po aplikaci nanočástic nesloužil jako brýle pro termovizi. „Čistě teoreticky by však mohla lidem umožnit vidět objekty vyzařující teplo bez nutnosti zvláštní techniky, jen za využití infračerveného světla.“

Úspěšné testy

Han, Xue a jejich spolupracovníci při výzkumu vpravili hlodavcům do očí nanočástice doplněné o proteiny, které je „přilepily“ k sítnici. Jakmile byly malé antény na místě, nanočástice začal přeměňovat infračervené záření na kratší vlnovou délku, kterou zvířata viděla jako zelené světlo.

Aby se ujistili, že je jejich teorie pravdivá, podrobili zvířata celé řadě testů. V jednom z nich například dostaly myši na výběr mezi krabicí, ve které byla naprostá tma, a druhou, která byla osvětlená infračerveným zářičem.

Jelikož jsou myši převážně noční tvorové a preferují tmu, vědci předpokládali, že si vyberou první z krabic. A opravdu. Zatímco testovací vzorek si vybíral zcela náhodně, protože se mu oba prostory zdály tmavé, myši s „vylepšeným“ zrakem v drtivé většině preferovaly neosvětlenou „místnost“.

Experti varují

Výzkum získal pozornost ostatních vědců, kteří ho sice považují za přínosný, ale zároveň vyslovují obavy z pokusu o aplikaci této techniky na člověka. Neurobiolog z univerzity v Harvardu Michael Do v emailu pro NBC News uvedl, že „experiment je sofistikovaný a pravděpodobně bude na člověka fungovat stejně, jako na myši“. Zároveň ale dodal, že nelze určit, jak ostře by člověk novou část spektra viděl a zda by částice nepoškodily jemnou strukturu oka.

Podobně výzkum pochválil i neurobiolog z londýnské University College Glen Jeffery, který však má ještě větší obavy. „Vložení jakéhokoli materiálu pod sítnici je riskantní a nemělo by být nikdy prováděno, pokud k tomu nejsou jasné a ospravedlnitelní zdravotní důvody,“ napsal pro NBC. „Neumím si představit, jak by tato technologie mohla člověku prospět a nikdy bych nepodpořil její použití na zdravých lidech.“

Varovné ohlasy však americko-čínský tým neodrazují. Vědci podle Hana plánují posunout svůj výzkum na novou úroveň a otestovat nanočástice na větších savcích, pravděpodobně na psech.