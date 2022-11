Verzi Leclerc XLR představil původní výrobce stroje, francouzská společnost Nexter Systems, během obranné výstavy Eurosatory v Paříži v červnu 2022. Francouzská armáda v současnosti provozuje celkem 222 tanků Leclerc a její velení rozhodlo, že do roku 2025 122 z nich modernizuje právě na nový standard, který má francouzské tankové vojsko konečně posunout do 21. století.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkModernizace tanku Leclerc na standard Leclerc XLR je součástí ambiciózního modernizačního programu francouzské armády nazvaného Scorpion. Skládá se z modernizačních snah, vyjádřených finančními náklady 6,8 miliardy dolarů. Jeho cílem je nahradit všechna francouzská bojová vozidla „prvního sledu“ (tedy ta nejdůležitější), vylepšenými platformami propojenými s novým a jednotným komunikačním systémem a systémem řízení bojiště (BMS – „Battle Management System“). Tento BMS se opírá o koncept „vedení boje ve spolupráci“, který usiluje o propojení malých pěších oddílů, vozidel, bojových skupin a brigád do jednotné sítě.

Tank Leclerc

Hlavní bojový tank Leclerc je francouzský bojový tank třetí generace, který do července 2008 vyráběla společnost Nexter. Nese jméno po generálu Leclercovi, slavném francouzském tankovém veliteli, který byl během 2. světové války blízkým spolupracovníkem generála de Gaullea. Navzdory velmi dlouhému vývoji se spoustou problémů se nakonec stal jediným bojovým tankem francouzských obrněných sil, kde nahradil starší typ AMX-30. Očekává se, že tanky Leclerc budou v provozu až do roku 2040, kdy je nahradí společný německo-francouzský projekt nového obrněnce.

Leclerc je vyzbrojen hladkostěnným kanónem typické ráže NATO 120mm o délce 52 ráží (6,24 m), označovaným jako CN120-26 nebo jednoduše F1, který byl navržen a vyroben společností EFAB Bourges. Je uzpůsoben pro střelbu veškerou standardní municí NATO ráže 120×570 mm.

Zdroj: Youtube

Hlaveň je kryta pouzdrem s termickou ochranou a její zajímavostí je, že nemá obvyklý ejektor spalin („bouli“ na kanónu, která odvádí povýstřelové splodiny mimo prostor osádky tanku). Jak je tradicí u moderních tanků, nad ústím hlavně je uvnitř kryté montáže nainstalované střelecké zrcátko, které pomáhá rektifikovat hlaveň, aniž by muselo dojít k přerušení bojové činnosti. Celková hmotnost kanónu činí 2,74 tuny.

Stroj je poháněn osmiválcovým vznětovým motorem SACM V8X-1500 o výkonu 1 500 koňských sil s automatickou převodovkou Renk s pěti rychlostmi vpřed a dvěma vzad. Oficiální maximální rychlost na silnici je 71 km/h a 55 km/h v terénu, na silnici byla zaznamenána rychlost přesahující 80 km/h a pokud se vyřadí omezovač, je tank údajně za ideálních podmínek schopný dosáhnout magických 100 km/h. Maximální dojezd je udáván 550 km, s odnímatelnými vnějšími nádržemi, které nápadně připomínají instalace na sovětských tancích (dva barely, připevněné na zadní části korby tanku) jej lze prodloužit na 650 km.

Pohonný systém disponuje technologií, kterou výrobce nazývá „hyperbar“. Jde o integraci malé plynové turbíny Turbomeca TM 307B do motoru. Turbína přitom funguje jako turbodmychadlo a zároveň jako APU (volně přeloženo pomocná energetická jednotka) poskytující pomocný výkon všem systémům, když je hlavní motor vypnutý.

Posledních 96 vyrobených tanků Leclerc má systém řízení boje ICONE TIS s digitálním komunikačním systémem, který integruje data z ostatních tanků a vyšších stupňů velení. Od roku 2009 mají všechny tanky Leclerc ve službě (verze S2 a SXXI) systém ICONE BMS („battle management system“). Digitální systém řízení palby může být ovládán nezávisle střelcem nebo velitelem a nabízí integrovaný obraz v reálném čase ze všech senzorů a zaměřovačů tanku, včetně stabilizovaného zaměřovače střelce SAVAN 20, vyvinutého společností SAGEM.

Na věži je dobře vidět sofistikované vrstvené pancéřování.Zdroj: Rama, CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons

Zaměřovač má dva denní kanály; přímý se zvětšením 3,3x a 10x (v případě verze pro Spojené arabské emiráty 14x) a videokanál s desetinásobným. Termovizní kanál nabízí zvětšení 3x a 10x. Termokamera Athos má detekční dosah 5000 m, dokáže rozpoznat cíle na 2500 m a identifikovat je na 2000 m.

Program Scorpion

Program Scorpion si klade za cíl modernizovat soubor stárnoucích pozemních vozidel a systémů a zároveň zachovat francouzskou průmyslovou základnu. Program je proto pro Francii zásadní, neboť umožní zemi modernizovat společné taktické prapory („Groupement tactique interarmes“, GTIA), které již nyní umožňují armádě koordinovat činnost a odbornost jednotlivých druhů pozemních sil. Tyto prapory jsou pak schopny provádět koordinované akce za účelem dosažení taktických cílů stanovených během vojenského zásahu. GTIA prokázaly svou účinnost zejména během francouzské intervence v Afghánistánu v roce 2001, a to díky své silné organizační flexibilitě.

Program Scorpion, začleněný do plánu modernizace pozemních sil do roku 2020, má za cíl od roku 2018 obnovit střední kontaktní bojové schopnosti dvou platforem, a to víceúčelových obrněných vozidel a obrněného průzkumného a bojového vozidla (francouzsky VBMR a EBRC) a unikátního bojového informačního systému známého jako "SCORPION" (SICS).

Program zahrnuje pořízení:



• 1 872 obrněných vozidel Griffon 6x6, která budou dodána do roku 2033

• 2 038 obrněných vozidel SERVAL 4x4 do roku 2034

• 300 průzkumných a bojových obrněných vozidel JAGUAR 6x6 do roku 2030

• 200 modernizovaných vozidel Leclerc XLR MBT do roku 2027; první objednávka 50 tanků Leclerc XLR byla oznámena 1. června 2021 a dodávky se uskuteční v letech 2021 až 2024

• 54 samohybných nosičů 120mm minometů MEPAC Griffon do roku 2027

Leclerc XLR si zachovává původní hlavní výzbroj standardního tanku Leclerc, kterou tvoří hladkohlavňový kanon Giat ráže 120 mm a 52 mm s označením CN 120-26. Věž bude nyní vybavena dálkově ovládanou zbraňovou stanicí belgické společnosti FN Herstal, která bude vyzbrojena kulometem ráže 7,62 mm.

„Leclerc Scorpion“ je modernizován novým souborem pancéřování, který zahrnuje přídavný modulární pancíř na korbě a věži. Přední část boku korby je chráněna silným pasivním pancířem, zatímco zadní část je vybavena drátěným klecovým pancířem, který chrání motorový prostor před útoky granátometů s kumulativní hlavicí. Zadní část korby je rovněž vybavena drátěným klecovým pancířem.

Leclerc XLR bude vybaven otevřenou elektronickou architekturou, novým taktickým rádiovým systémem Contact, systémem ochrany proti zbraním hromadného ničení, zařízením pro noční vidění a informačním a velitelským systémem SCORPION (SICS) se všemi souvisejícími displeji v prostoru osádky.

Renovovaný Leclerc bude rovněž vybaven rušičkou proti výbušným zařízením „Barage“, pracujícím s mobilním signálem a diagnostickým zařízením nového typu. Navádění bude zajišťovat spojení inerciálního navigačního systému a systému GPS. 122 modernizovaných hlavních bojových tanků Leclerc XLR má francouzská armáda obdržet do roku 2025.