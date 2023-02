V bunkrech pod švýcarskými Alpami stojí necelá stovka tanků Leopard 2 deset let zakonzervována a určeno k vyřazení z provozu. Po válkách v Afghánistánu a Iráku se zdálo, že velkým tankovým silám odzvonilo a budoucností armád jsou expediční operace. Poté, co však Německo a další evropské státy oznámily, že vyšlou své tanky na Ukrajinu , švýcarský tisk národu tyto „uloženky“ připomněl a v Bernu tak rozvířil debatu o tom, jak a kdy může neutrální země zesílit pomoc, kterou poskytuje bojujícím Ukrajincům.

Zaslání zbraní přímo na bojiště nepřipadá v úvahu. Někteří politici však nyní volají po tom, aby byly Leopardy prodány za symbolický jeden švýcarský frank Polsku, Slovensku a České republice a nahradily tak tanky, které jejich vlády plánují poslat na Ukrajinu. Návrh zároveň počítá s tím, že umožní Německu, Španělsku a Dánsku posílat na frontu také munici vyrobenou ve Švýcarsku, zejména náboje pro protiletadlové systémy Gepard švýcarské firmy Oerklion.

„Válka proměnila švýcarskou debatu,“ tvrdí Maja Rinikerová, poslankyně z centristické strany FDP, která návrh na předání tanků předložila. „Nemůžeme se vzdát švýcarské neutrality, ale musíme mluvit o tom, jaké máme možnosti podpořit země, které zastávají stejné demokratické hodnoty jako Švýcarsko.“ Návrh sice v prvním čtení nezískal většinovou podporu, ale Rinikerová jej na jaře předloží znova v okamžiku, kdy podpora Švýcarů pro export zbraní na Ukrajinu roste a dosahuje téměř 60 procent.

Podobná debata o pomoci jiným zemím vyhrát válku v Evropě přitom byla ve Švýcarsku před rokem téměř nemyslitelná. Rozhodnutí Německa porušit historické tabu a poslat Leopardy na Ukrajinu, plus rostoucí mezinárodní kritika Švýcarska za blokování dodávek zbraní, o které žádají spojenci, vyvolalo změnu v náladách ve společnosti.

Švýcaři mění postoj

V nedávném průzkumu se více než polovina obyvatel široce vyslovila pro povolení reexportu munice švýcarské výroby na pomoc válečnému úsilí Ukrajiny. 96 tanků uskladněných ve Švýcarsku by představovalo téměř třetinu z 300 kusů, které ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj podle svých slov potřebuje k tomu, aby začal zvrátit průběh války s Ruskem. Vozidla byla původně plánována k prodeji v roce 2014 na základě toho, že jsou nadbytečná.

Švýcarsko zatím neobdrželo žádnou žádost od Německa o zpětný prodej některých tanků výrobci Rheinmetall AG, ani nemá žádné nevyřízené žádosti od jiných zemí, uvedla mluvčí švýcarského ministerstva obrany. Zde je nutné připomenout, že stejným systémem (zpětný prodej ve švýcarsku vyrobených tanků německým společnostem) se tanky Leopard 2 dostanou do České republiky a na Slovensko. Obě země tak nebudou zatím provozovat tanky, vyrobené v Německu, ale ve Švýcarsku.

Přítomnost tolika nepotřebných bojových vozidel přitom paradoxně připomíná, jak silně militarizované neutrální Švýcarsko ve skutečnosti je, a jakou důležitost přikládá vlastnímu zbrojnímu průmyslu. V roce 2021 byly do zahraničí dodány zbraně v hodnotě více než 800 milionů dolarů a vojenská služba je navzdory neutrálnímu statusu stále povinná.

Rinikerová vyzvala k formálnímu vyřazení tanků Leopard a jejich následnému prodeji třem zemím střední Evropy za symbolický frank pod podmínkou, že se tyto konkrétní tanky nikdy nedostanou na Ukrajinu. Země by se však zavázaly, že tanky ve stejném počtu na Ukrajinu dodají. Šlo by tedy zřejmě o čtrnáct tanků Leopard 2, které má přislíbené Česká republika, patnáct tanků téhož typu ze Slovenska a zbylých sedmašedesát ze zásob, kterými z dřívějších dob disponuje Polsko. Tato myšlenka má ve švýcarském parlamentu také podporu levicových zelených liberálů a konzervativců z Die Mitte, i když ti by byli radši, kdyby byly tanky na východ dodány za tržní ceny.

Zrušení zákazu reexportu

Výbor pro bezpečnostní politiku dolní komory parlamentu se minulý týden také vyslovil pro zrušení klauzulí, které Švýcarsko vkládá do zbrojních dohod s jinými zeměmi a které jim zakazují reexport této munice za předpokladu, že zbraně směřují na Ukrajinu.

V horní komoře parlamentu již zákonodárci usilují o stejný cíl. Toto rozhodnutí bylo označeno za historický odklon od švýcarské neutrality a přichází téměř rok poté, co Švýcarsko mnohé překvapilo a souhlasilo s přijetím sankcí Evropské unie uvalených na Vladimira Putina a další ruské politické, obchodní a vojenské představitele.

Ačkoli se Thomas Aeschi, představitel konzervativní strany SVP, která je největší samostatnou stranou ve švýcarském parlamentu, nechal slyšet, že jeho strana oba návrhy zamítne, protože podle něj porušují švýcarskou neutralitu, dá se očekávat, že rostoucí tlak švýcarské společnosti dříve nebo později povede ke zvýšení pomoci Ukrajině, včetně uskutečnění plánu na dodání tanků Leopard 2 skrze Českou republiku, Slovensko a Polsko.