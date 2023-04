Válka na Ukrajině rozpoutala doslova masivní posilování vojenských rozpočtů a rychlé zvýšení objednávek nových zbrojních systémů. Protože tanky jsou stále jedním ze základů současných armád, nevyhnul se zájem ani nim. Velmi zajímavé věci se dějí například v Norsku, kde spolu soupeřily konstrukce, o které se zajímá i česká armáda.

Tank Leopard 2 nejmodernější verze A7, kterou si vybrala norská vláda jako příští hlavní bojový tank norské armády | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

O zákulisí výběru nových tanků pro norské pozemní síly jako poslední píše norský deník Dagens Næringsliv. Program vzbudil velký zájem a kontroverze nejen v Norsku, ale také v Polsku, tedy zemích, které uvažují o stejných typech pro svou armádu. Protože se přesně totéž týká i České republiky, měli bychom možná zbystřit.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkNorská vláda schválila nákup 54 tanků Leopard 2A7 s opcí na dalších 18 kusů. Tanky mají být dodány v letech 2026 až 2031 tempem přibližně 10 tanků ročně. Zajímavé je, že náčelník generálního štábu generál Eirik Kristoffersen vyjádřil jiný názor, a to veřejně. Konkrétně původně generál Kristoffersen doporučoval upustit od nákupu tanků, aby se uvolnily prostředky na jiné potřeby, jako je raketové dělostřelectvo a vrtulníky. Nakonec však doporučil nákup korejských tanků K2.

USA po padesáti letech oživují výrobu lehkých tanků. Mohou být důležité i pro ČR

Podobné doporučení měla vydat i agentura pro nákup vojenského materiálu, a to kvůli nižší ceně korejského tanku a možnosti rychlejšího dodání nových tanků ve srovnání s německou nabídkou (pokud bude smlouva podepsána v roce 2023, budou dodávky německých strojů dokončeny až v roce 2031). Podle deníku Dagens Næringsliv se současní norští vládnoucí politici nejenže rozhodli nečekat na konečné doporučení armády, ale ignorovali i doporučení náčelníka generálního štábu a agentury pro nákup vojenského materiálu.

Rozhodující faktory

Kromě toho deník tvrdí, že vláda od samého počátku zamýšlela nakoupit německé tanky (pokud budou splňovat požadavky armády). Rozhodujícími faktory měly být vztahy s Německem, blízkost logistických řetězců a skutečnost, že tanky Leopard 2 provozují i sousedé Norska, například Dánsko a Švédsko.

To ostatně přiznal i norský premiér Jonas Gahr Støre během tiskové konference, na níž byl nákup tanků oznámen. Zároveň ve svém projevu zdůraznil, že oba tanky, tedy Leopard 2A7 a K2 Black Panther, splňují požadavky armády a ministerstva obrany.

Legendární tank LT-38: Britové ho nechtěli, Němci s ním dobyli půl Evropy

Zajímavé je norské lavírování i pro nás. Po oznámení daru 14 tanků Leopard 2A4 ministryně obrany mluvila o tom, že budou doplněny typem Leopard 2A7, což je nejmodernější verze německého tanku. Později se ale opravila s tím, že není jisté, že se budou kupovat přímo Leopardy, protože za oceánem jsou i další výrobci, jako například Korejci se svým K2.

Co bude naše armáda kupovat, ještě uvidíme. Jistě i proměnné, které brala v potaz norská vláda, budou muset být zhodnoceny.

K2 Black Panther



Jihokorejský K2 Black Panther je jedním z nejnovějších bojových tanků na světě. Do výzbroje jihokorejské armády byl zaveden v roce 2014 a koncepčně vychází ze svého předchůdce, tanku K1, který je zase derivátem amerického M1 Abrams.



Jihokorejský tank K2 Black Panther Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo Technické kvality tanku K2 se projevily při výběru strategického partnera pro turecký tank Altay, který je vzdáleným technickým příbuzným tanku K2. Jihokorejský stroj je osazen 120mm kanónem Rheinmetall Rh-120 L/L55, vyráběným v licenci, věž tanku přitom umožňuje pozdější výměnu až za kanón ráže 140 mm. V seznamu munice nechybí kanónové protitankové řízené střely KSTAM, které útočí na nepřátelský tank shora, a to až na vzdálenost 8 km. Tank je zároveň vybaven špičkovým systémem řízení palby s velmi vysokou pravděpodobností zásahu první ranou.



Stroj pohání německý motor MTU s výkonem 1100 kW, podvozek je vybaven hydropneumatickým pérováním s možností změny světlé výšky podvozku (až o 400 mm) a změny náklonu podvozku v obou osách, což výrazně zvyšuje jeho průchodnost terénem.



Jižní Korea v současné době vyrábí zřejmě nejmodernější tank na světě, K2 Black PantherZdroj: Wikimedia Commons, volné díloK2 se už několikrát objevil na evropských akcích obranného průmyslu. Před tím, než Polsko zveřejnilo záměr nakoupit 250 tanků Abrams, se o něm spekulovalo jako o typu, který nahradí ve výzbroji polské armády starší typy tanku Leopard 2. Krátce po nákupu abramsů však Polsko ukázalo na pokročilý jihokorejský typ K2 Black Panther jako na doplněk amerických strojů. Korejský tank se v Polsku prezentoval již několikrát a je považován za nejmodernější typ „západní konstrukční školy“. Poláci jej objednali rovnou 1000 kusů. 200 jich dostanou z Jižní Koreje, dalších 800 už jich vyrobí sami ve svých podnicích.



Pokud se Polsku podaří zavést tento počet tanků (a smlouvy jsou již podepsané, takže není důvod se domnívat, že by tomu tak být nemělo), vybuduje za přispění jihokorejských zbrojovek nejsilnější tankovou sílu mezi Moskvou a Atlantickým oceánem.