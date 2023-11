Po skončení 2. světové války československá armáda protlačila ukořistěná německá vozidla do služby, většinu z nich však tvořily tanky PzKpfw IV nebo stíhače tanků Hetzer. Přesto se i obávaný Panther dostal u nás do výzbroje, stejně jako například ve Francii. Jaký osud měly „československé panthery?“

Tank PzKpfw V Panther | Foto: Wikimedia Commons, Lapicthegame, CC BY-SA 4.0

První várka 50 Pantherů byla získána ze skladu ukořistěných vozidel sovětské armády ve slovenských Michalovcích. Souběžně s tím byl zahájen program záchrany vyřazených a poškozených vozidel, která se nacházela po celém Československu, kde probíhaly poslední boje.

Protože si naše armáda dobře uvědomovala kvalitu konstrukce tanku Panther i její nadčasovost, trvalo úsilí o jejich záchranu až do léta 1947, kdy bylo do Milovic u Přelouče na detašované tankové pracoviště 1. tankové roty dovezeno dalších 80 poškozených kusů, z nichž většina byla považována za opravitelné. Na starosti je dostala Automobilní zbrojovka 1 (AZ1) v Přelouči, kde měly tanky projít opravami a přezbrojením.

Koncem roku 1947 byl první Panther v AZ1 opraven a převezen do místní tankové autoškoly. Ač kvalitní a nadčasové, v té době už byly Panthery považovány ve světle zkušenosti zejména se sovětskou technikou za velmi náročné na opravu, a zakázka na opravu tak byla předána jiným firmám s potřebnými zkušenostmi a kapacitami. Ministerstvo obrany se rozhodlo vyjmout ze zásob čtyřicet nejlepších kusů a opravit je. Celý proces však probíhal velmi pomalu, z byrokratických i technických důvodů.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkPočátkem roku 1949 se konečně začalo s opravami, na kterých spolupracovaly ČKD a Škoda. K původním 39 kusům Pantheru Ausf. G později přibylo dalších 5 kusů. Do konce roku 1949 probíhaly opravy 22 vozidel. Pět z nich bylo ještě téhož roku předáno armádě, ale dalších 17 zůstalo v tankových opravnách v různém stavu oprav. Původně měla být všechna vozidla hotova do konce roku 1949, ale podniky dostaly za úkol pracovat i na jiných projektech, a protože se vozidla ukázala jako obtížně opravitelná, plán jejich oprav byl aktualizován. Nově mělo být prvních 22 kusů hotových v roce 1950 a dalších 22 v letech 1951 a 1952. V roce 1952 však už byla v plném proudu licenční výroba populárního sovětského T-34/85, a nakonec tak bylo kompletně opraveno pouze 32 tanků Panther, než se celá zakázka počátkem roku 1952 zrušila.

U jednotek

Panthery nebyly nikdy skutečně přijaty do aktivní služby, šly rovnou do tzv. nedotknutelných rezerv, tedy na stanoviště poslední instance každé techniky. Tyto rezervy se měly otevřít pouze v případě přímého napadení republiky. Po uložení byla vozidla přeznačena na T-42/75N (ačkoli někteří historici toto pojmenování odmítají). K 1. dubnu 1952 skončilo 17 Pantherů v Dědicích u Vyškova a ostatní vozidla na jiných místech republiky. V roce 1955 bylo 15 Pantherů vyřazeno z rezervy a přepracováno na vyprošťovací tanky VT-42, jakýsi československý pokus o vytvoření varianty původního válečného typu Bergepanther.

Tanky Tank PzKpfw V Panther na dobových záběrech:

Zdroj: Youtube

Nakonec se takto postupně přestavěla většina Pantherů. V roce 1958 bylo v aktivní službě ještě 7 vozidel VT-42 a 15 těžkých tahačů založených na korbě Pantheru (Pantherů s věží, ale odstraněnou výzbrojí). Z výzbroje byly vyřazeny až v roce 1959 a některé z nich se prodaly Československým státním drahám, kde sloužily jako sněhové pluhy či traktory. Podle nepotvrzených informací měl být jeden z Pantherů přestavěn na buldozer a používán v zemědělském družstvu, ovšem už bez původního motoru Maybach, který nahradil sovětský motor V-2 z tanku T-34.

Za zmínku stojí, že několik skutečných Pantherů se objevilo v českém filmu z roku 1955 s názvem Tanková brigáda. Tento film je dnes velmi ceněn historiky ani ne pro svou spornou uměleckou kvalitu, ale právě pro barevné záběry skutečných tanků Panther v době, kdy je světový film kamufloval řadou naprosto odlišných strojů. Některé tanky po natáčení posloužily jako cvičné terče pro střelecké zkoušky a přinejmenším jeden byl zcela zničen při zkušební střelbě ukořistěného německého 128mm kanónu FlaK.

Spolu s tanky Panther verze G bylo už zpočátku získáno také 16 vyprošťovacích tanků Bergepanther různých verzí. V září 1946 jeden z nich za přítomnosti zástupců ministerstva obrany vyzkoušela armáda. Zkoušky byly úspěšné. Ze 16 Bergepantherů však bylo později pouze 14 uznáno za opravitelné. Do ledna 1949 bylo dosaženo dohody o tom, jak budou probíhat jejich opravy a úpravy (v ČKD). Úpravy zahrnovaly addukční pancéřové kryty periskopů řidiče a radisty. Trupový kulomet měl být odstraněn.

Výše uvedená vozidla procházela opravou až do listopadu 1949. Kromě toho si další tři běžné Panthery Ausf. A vyžádala armáda na přestavbu na Bergepanthery, což bylo provedeno do května 1950. Armáda chtěla přestavět dalších 8 Pantherů na Bergepanthery, ale od tohoto plánu se upustilo, protože množství bojových tanků ve službě bylo stále nízké. Bergepanthery sloužily ještě během 50. let, kdy se využívaly k výcviku a také k civilní službě (minimálně jeden pomáhal při povodních). V roce 1960 byly vyřazeny, protože zbývající stroje byly zcela opotřebované.