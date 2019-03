/MAPA KATASTROF/ Nezkušenost, lehkovážnost, mamon a nejspíš také alkohol: to jsou hlavní příčiny největší ekologické katastrofy v dějinách Aljašky. Únik ropy z poškozeného supertankeru Exxon Valdez před třiceti lety zaplatily životem statisíce vzácných živočichů. Následky incidentu jsou patrné dodnes.

Ropný tanker Exxon Valdez | Foto: NOAA: CC BY 2.0; Wikimedia Commons

„Uniká nám trochu ropy, asi tady chvíli zůstaneme,“ to byla první rádiová zpráva kapitána Josepha Hazelwooda poté, co obří loď narazila na korálový útes. Ona „trocha ropy“ přesáhla podle některých odhadů sto tisíc tun. Tím se zkáza tankeru Exxon Valdez stala do té doby největší v historii USA.