„Ubisoft může zůstat nezávislý. Máme talent, výrobní i finanční úspěch a velkou škálu toho, co můžeme nabídnout (Intellectual property)… Kdyby tady ovšem byla nabídka na koupi, představenstvo společnosti by ji samozřejmě zvážilo, pokud by si to akcionáři přáli,“ řekl spoluzakladatel a momentální CEO Yves Guillemot.

Tato poměrně nevinná věta však vzbudila mezi přítomnými velké emoce a dožadovali se dalšího vysvětlení. Guillemot se však k věci dále odmítal nějak více vyjadřovat. Zda-li se jednalo o neúmyslné přeřeknutí, nebo plánované vyjádření, není jasné. Je ovšem zcela evidentní, že existuje do budoucna možnost společnost odkoupit.

Ubisoft jako další Blizzard Activison

Pro Ubisoft minulý rok nebyl nijak slavný, a to i přesto, že jim vyšlo několik „tříáčkových“ her. V říjnu 2020 vyšel Assassins Creed: Valhalla, které v příštím roce následovaly dvě rozšíření Wrath of the Druids a Siege of Paris, ovšem kritiky byly obě přijaty spíše chladně. Následovalo vydání akční střílečky Far Cry 6 lákající hlavně na Giancara Esposita (Perníkový táta, The Boys) v roli hlavního antagonisty, ovšem ani ta nesklidila žádný velký úspěch.

Vývojářům je hlavně vyčítáno, že se nové hry už vykrádají, opakují, nepřicházejí s novými mechanikami a ani příliš zajímavými příběhy. Akcie společnosti pak klesly skoro o polovinu, tedy z nějakých 78 eur (1.900 korun) za akcii až na 40 eur (980 korun). Aby toho nebylo málo, Ubisoft od roku 2020 čelí několika soudním sporům a nařčením ze sexuálního obtěžování na pracovišti, kvůli kterému došlo k odchodu zaměstnanců a například k rozvázání smlouvy s Ashrafem Ismailem, kreativním ředitelem několika dílů Assassins Creed.

Analogie s posledními lety společnosti Blizzard Activison je zcela zřejmá. Nepříliš úspěšné herní tituly, pád ceny akcií a kauzy sexuálního zneužívání byly jedním z hlavních důvodu odprodeje této firmy do rukou Microsoftu a jak je vidno, Ubisoft se pomalu potácí ve stejných problémech. Je tedy zřejmé, že pokud nechytne nový dech, bude muset s kůží na trh a čím dřív to dá světu na vědomí, tím více bude mít možností zvolit správnou alternativu.

Microsoft či snad Sony?

Ve videoherním průmyslu žádná, ať malá či velká společnost, nechce zůstat pozadu. Technologický vývoj jde raketovou rychlostí kupředu a kdo jenom lehce zaváhá, může buď skončit na smetišti dějin, nebo v tom lepším případě v rukou konkurenční firmy. Koupě velikána Blizzard Activision ukázala, že se podobné akvizice nemusí týkat pouze středních, středně menších studií a startupů, ale doslova kohokoliv.

Otázkou ovšem zůstává, kdo by v dnešní době do takové investice, jakou je koupě Ubisoftu vůbec šel. Cena společnosti se momentálně odhaduje na nějakých 3.7 miliardy dolarů (cca 80 miliard korun), což samo o sobě není tolik.

Microsoft jasně ukázal, že chce na videoherním trhnu získat monopol. Na druhou stranu než začne zkupovat další subjekty, tak hlavní tlak jeho akcionářů bude směřovat na ustálení situace v Blizzardu. Nikdo ovšem neříká, že se Ubisoft musí prodat hned zítra a že ke konci roku nebude Microsoft chtít ve svých plánech dále pokračovat.

Zároveň tituly jako Assassins Creed, Watch Dogs, Far Cry a Tom’s Clancy Rainbow Six by mohly být ideálními pro následné přetvoření na formu metaverse, což bude do budoucna cesta v herním průmyslu, kterou se bude Microsoft chtít ubírat.

O tom, že by Sony mohlo koupit Ubisoft se spekulovalo ještě před akvizicí Bungie. Tehdy muselo Sony udělat něco zásadního, aby udrželo v rychle se měnícím světě krok s rostoucím Microsoftem. Tento problém samozřejmě fúze Sony a Bungie nevyřešila a japonská firma se tak bude muset opravdu porozhlédnout ještě dále. Zůstává však otázkou, co by reálně Sony na Ubisoftu získala, krom dalších exkluzivit pro PlayStation. Technologie či inspiraci v mechanice her totiž jistě ne, jelikož ty jsou s tituly od Sony prakticky identické. Díky tomu jsou ovšem také vzájemní konkurenti a odkoupením Ubisoftu by se tak Sony mohlo zbavit dalšího silného hráče.

Autor: Jan Bartošík