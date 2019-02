RemoveDEBRIS je výsledkem několikaletého výzkumu, na němž spolupracují vědci z britské Univerzity v Surrey s evropským výrobcem letadel Airbus. V zatím posledním experimentu výzkumníci nechali z družice vypálit rychlostí 20 metrů za sekundu 1,5 metru dlouhou titanovou harpunu, kterou vyvinuli inženýři Airbusu.

Harpuna úspěšně zasáhla cvičný hliníkový terč a vtáhla ho zpět do satelitu. Přestože bude trvat ještě několik let, než bude moci být harpuna nasazena do ostré služby, test jednoznačně prokázal její schopnosti zachytávat větší úlomky.



„Pro RemoveDEBRIS se jednalo o zatím nejnáročnější experiment a fakt, že byl úspěšný, je zadostiučiněním pro všechny zúčastněné,“ řekl šéf Vesmírného střediska na Univerzitě v Surrey Guglielmo Aglietti

„Úspěšná kosmická demonstrace harpunové technologie je významným krokem k řešení rostoucího problému vesmírných úlomků,“ dodal Chris Burgess, vedoucí vývoje harpuny v divizi leteckého výrobce Airbus Defence and Space, která zabývá obrannými a kosmickými technologiemi.

Test harpuny byl pro satelit RemoveDEBRIS od jeho loňského vypuštění již třetím úspěšným experimentem. Nejprve na konci září úspěšně otestoval systém vystřelovací sítě, která má obalit menší úlomky. Krátce poté vědci stejně úspěšně vyzkoušeli speciální vizuální navigační systém, který na základě dat z kamery a radaru LIDAR vyhledává kosmické odpadky.

Družice o velikosti chladničky, jejíž vývoj přišel na 15,2 milionu eur (391 milionů korun), se nyní připravuje na svůj poslední experiment, při kterém se sama zničí. Roztáhne speciální plachtu, která ji stáhne do zemské atmosféry, kde následně shoří. Nestane se z ní další kosmický odpad. Pozemní tým kontroly se přitom pokusí udržet kontakt s družicí, jak jen to bude možné, aby shromáždil údaje o výkonu plachty.

Smetí ohrožuje satelity i životy astronautů

Aktivní technologie odstraňování trosek v kosmickém prostoru je čím dál tím akutnější. Počet úlomků, které je možné sledovat, se v současnosti pohybuje mezi 16 a 20 tisíci a neustále přibývají nové. „Kosmické smetí může mít vážné důsledky pro naše komunikační systémy, pokud narazí do družic,“ podotkl britský ministr pro vědu Chris Skidmore.

Co dokáže kosmické smetí demonstroval v roce 2016 britský astronaut Tim Peake, když vyfotografoval drobný kráter v okně jednoho z modulů Mezinárodní vesmírné stanice. Poškození o průměru sedmi milimetrů přitom způsobil objekt, který měl v průměru pouhých několik tisícin milimetrů.

Poškození okna Mezinárodní vesmírné stanice způsobené úlomkem, který neměl v průměru více než několik tisícin milimetru. Autor: ESA/NASA

Stanice je vybavena rozsáhlým stíněním kolem životně důležitých modulů, takže drobné údery jako tento nepředstavují pro posádku žádnou hrozbu. V případě větších zbytků už však existuje reálné nebezpečí. Objekty větší než jeden centimetr mohou při nárazu proniknout štíty modulů nebo vyřadit systémy satelitů. Objekty větší než 10 centimetrů pak mohou rozbít satelity nebo kosmické lodě na kusy.

Odborníci tvrdí, že bude nutné každý rok odstranit z nízké oběžné dráhy kolem Země pět velkých objektů, aby se zabránilo kaskádovitému množení kosmického smetí. Tento jev, který už v 70. letech minulého století předpověděl vědec NASA Donald Kessler, je známý jako Kesslerův syndrom.

Jeho účinky přitom dokládají dva incidenty, při kterých se počet trosek obíhajících kolem Země více než zdvojnásobil. V roce 2007 otestovala Čína protisatelitní střelu na svém satelitu Fengyun-1C. O dva roky později se pak srazil nefunkční sovětský satelit se satelitem firmy Iridium Communications. Při obou střetech vzniklo obrovské množství menších úlomků, které se srážejí s dalšími a rozpadají se na další stále menší kusy.