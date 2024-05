Podpora ze Západu? Pro Ukrajinu mohou být klíčové tanky Abrams a letouny Mirage

Poté, co se členské státy Severoatlantické aliance rozhodly podpořit Ukrajinu také dodávkami moderní tankové techniky, začali odborníci spekulovat, co a v jakém množství ta která země může poskytnout. Kolik tanků Abrams tedy mohou Spojené státy americké poslat na Ukrajinu a jak je to s francouzskými letouny Mirage?

Tank M1A1 Abrams v Iráku, leden 2007. | Foto: Wikimedia Commons, Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps