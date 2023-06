Po rozpadu Sovětského svazu zůstal jeden ze dvou někdejších pilířů sovětského tankového průmyslu na Ukrajině. Ta tak mohla dál rozvíjet stroje T-80UD, které spatřily světlo světa v charkovském závodu V. O. Malyševa. Vznikl tím T-84, jehož modernizovanou verzi Oplot právě objednává ukrajinské ministerstvo obrany pro bojující jednotky.

Ukrajinský tank T-84 Oplot | Foto: Wikimedia Commons, Mil.gov.ua, CC BY 4.0

Video zveřejněné na Facebooku 12. května 2023 ukazuje, jak ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov osobně zkouší tank T-84 Oplot domácí výroby. Současně Rezikov potvrdil, že se jeho ministerstvo rozhodlo objednat pro národní armádu tyto tanky u státního obranného konglomerátu Ukroboronprom.

Domácí tanky podle něj mají mít významné místo ve výzbroji. „Je vždy příjemné vyzkoušet si techniku, která jde na frontu. Ale když je to ukrajinská technika, je to mnohonásobně příjemnější. Včera jsem měl tu čest osobně vyzkoušet ukrajinské tanky Oplot. A jsem přesvědčen, že v prvních řadách tankové koalice by měl být ukrajinský tank, jako je ukrajinský tank T-84 Oplot. Proto bylo rozhodnuto, že Ministerstvo obrany Ukrajiny objedná pro ukrajinskou armádu tanky Oplot od společnosti Ukroboronprom,“ uvedl.

T-84 – potomek slavného rodu

Hlavní bojový tank T-84 Oplot je primárním ukrajinským tankem vyvinutým Morozovovou Charkovskou konstrukční kanceláří. Toto bojové vozidlo je zkonstruováno tak, aby mohlo ničit všechny typy pozemních cílů uprostřed palebného odporu nepřítele. Klíčovým aspektem T-84 Oplot je jeho motor a výkonnostní schopnosti. Tento stroj vybavený silným dieselovým motorem vykazuje kvalitní výkony v různých terénech.

Další charakteristickou vlastností tanků T-84 Oplot je jejich značná palebná síla. Hlavní zbraní je klasický 125 mm kanon s hladkým vývrtem, který je schopen střílet různou municí, včetně podkaliberní APFSDS (Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot), chemické HEAT (High-Explosive Anti-Tank) a chemické fragmentující HE-FRAG (High-Explosive Fragmentation). Kanón T-84 také umožňuje střílet protitankovou řízenou střelu 9K119M Refleks (označení NATO AT-11 Sniper). Střela má dosah až 5000 metrů a je naváděna střelcem tanku.

USA po padesáti letech oživují výrobu lehkých tanků. Mohou být důležité i pro ČR

Stroj je dále vybaven koaxiálním 7,62mm kulometem pro zasahování nepancéřovaných cílů a pěchoty a 12,7mm protiletadlovým kulometem umístěným na střeše věže. Stejně jako většina moderních sovětských konstrukcí je i T-84 Oplot vybaven automatickým nabíječem, který snižuje počet členů posádky na tři (velitel, střelec a řidič) a dokáže udržet vysokou rychlost palby. Tank nese celkem 46 nábojů pro hlavní zbraň.

T-84 Oplot upřednostňuje ochranu posádky díky pokročilému pancéřování a obranným systémům. Je navržen s kompozitním a reaktivním pancířem, který nabízí značnou odolnost proti hrozbám různého typu. Integrovaná protiopatření tanku navíc poskytují ochranu proti protitankovým řízeným střelám a RPG, čímž zvyšují schopnost tanku a jeho posádky přežít v boji.