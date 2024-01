Společnost Import Genius, která se zabývá analýzou exportu a shromažďováním obchodních údajů s ním souvisejících, upozornila, že se v importu výzbroje na Ukrajinu dějí podivné věci. Proběhly minimálně dva nákupy, které porušily švýcarské embargo, řada transferů se pak děje za zjevně přemrštěné ceny.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkPro představu o jak velké obchody jde, je vhodný pohled na loňské léto. Podle ukrajinských dokumentů, které shromáždila společnost Import Genius, v červenci Ukrajina nakoupila munici z továren ve východní Evropě v hodnotě zhruba 350 milionů dolarů, tedy přibližně osm miliard korun.

Obcházení švýcarského embarga

Dokumenty přitom dokládají nejméně dva ukrajinské dovozy munice švýcarské výroby. Podle dokumentů k nábojům ráží .308 a .338 převzala společnost Ukrainian Armor, která se zabývá výrobou výzbroje a střeliva, 500 000 nábojů do pušek .308 Winchester a 145 000 nábojů do pušek .338 Lapua Magnum. V dokumentech jsou oba náboje označeny jako protipancéřové. Náboj .338 je přitom podle výrobce určen pro odstřelování na velké vzdálenosti.

Z dovozních záznamů vyplývá, že munici vyrobila švýcarská společnost SwissP Defence, která se podle svých internetových stránek specializuje na vojenský trh a trh s donucovacími prostředky. Náboje dodal polský dovozce obranné techniky UMO společnosti Ukrainian Armor, soukromému výrobci obranné techniky, který je údajně jedním z největších soukromých dodavatelů ukrajinské armády.

Švýcarsko zakázalo dodávky své munice do Ruska i na Ukrajinu. Ostře diskutované embargo dříve zabránilo Německu posílat na Ukrajinu 35mm munici švýcarské výroby pro protiletadlové kanóny Gepard.

V červnu požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj švýcarský parlament o zrušení zákazu a označil za životně důležité umožnit reexport zbraní do jeho země. Horní komora švýcarského parlamentu zrušení zákazu podpořila, ale dolní hlasovala důsledně proti, naposledy koncem září.

Munice pro pušky švýcarské výroby je však jen malou částí rozsáhlých dodávek obranného zboží, které Ukrajina nakoupila od zbrojních společností a externích prodejců zbraní, jak vyplývá z dovozních záznamů.

Další dodávky zahrnovaly prodej 50 obrněných transportérů M113B v několika dodávkách z Belgie, které byly následně spatřeny na bojišti. Prodej je zdokumentován v 50 samostatných dovozních prohlášeních. Převod však neřídila žádná země, ale společnost Global Military Products. Firma se sídlem na Floridě zařídila pro Ukrajinu zbraně a munici v hodnotě stovek milionů dolarů, a to jak přímo pro Kyjev, tak jako dodavatel americké vlády. Zakladatel společnosti byl přitom v minulosti natočen FBI, jak hovoří o úplatcích v korupčním případu, který byl mezitím odložen.

Hlad Ukrajiny po bojových vozidlech, zejména v souvislosti s přípravami na protiofenzívu v polovině roku 2023, vedl v červenci k nákupu 30 bojových vozidel pěchoty M113A3 v několika dodávkách od soukromého amerického prodejce International Parts Supply Corporation. Tento prodej je rovněž zdokumentován v několika dovozních deklaracích, jako je tato.

Problémy ve východní Evropě

Mezi největší dodavatele zbraní na Ukrajinu uvedené v záznamech Import Genius patří Bulharsko, jehož rozsáhlý zbrojní průmysl stále vyrábí munici sovětské konstrukce. V červenci Ukrajina převzala 131 dodávek bulharské munice v celkové hodnotě přes 90 milionů dolarů. Mnohé z nich dodaly polské společnosti zabývající se vývozem zbraní, což potvrzuje předchozí zprávy, že Rusku nakloněné Bulharsko posílalo zbraně spíše přes Polsko než přímo.

Mezi další hlavní zdroje dodávek patří Rumunsko (celkem 22 milionů dolarů), Česká republika (20 milionů dolarů) a Turecko (22 milionů dolarů). Na rozdíl od zbraní, které USA a jejich spojenci dodávají zdarma v rámci vojenské pomoci, jsou však tyto nákupy často nákladné.

5. července obdržela Ukrajina prostřednictvím polské vládní agentury pro strategické rezervy 1000 nábojů ráže 152 mm pro své stárnoucí zbraně sovětské konstrukce od bulharského výrobce zbraní. Fakturační cena je uvedena ve výši 110 667 265 hřiven, což je přibližně 3000 amerických dolarů za náboj.

Podle odborníků je to zhruba trojnásobek toho, co platí za jeden granát Rusko. Pavel Luzin, odborník na ruskou armádu z Jamestown Foundation, odhaduje, že Rusko platí za typický 152mm granát přibližně 1000 dolarů nebo více. Že to je dobrý odhad, souhlasil Dean Lockwood, analytik společnosti Forecast International.

Podle dokumentů, které získala od neznámého bezpečnostního zdroje britská televizní společnost Sky News, zaplatilo Rusko Íránu za 152mm náboje v září 2022 nanejvýš 1190 dolarů.

Podivné ceny i v dodávkách z Česka

Ukrajina přitom platila za méně výkonné 122mm dělostřelecké náboje asi o třetinu vyšší cenu, než Rusové, jak se uvádí v dokumentech. Během léta Ukrajina obdržela 6144 kusů 122mm nábojů vyrobených bulharským zbrojním gigantem VMZ za 1196 dolarů za kus v několika dodávkách. Podle dovozních záznamů byly náboje dodány ukrajinskému státnímu dovozci zbraní Progress polským obchodníkem se zbraněmi Alfa.

13. července obdržela ukrajinská Agentura pro obranné zakázky od české firmy STV Group v několika dodávkách 2472 kusů 122mm nábojů české výroby za 1140 dolarů za kus. Tento obchod je zdokumentován v dovozních prohlášeních. Naproti tomu Rusko podle dokumentů Sky News nakoupilo od Íránu 122mm granáty za maximální cenu 726 dolarů. Jeden ruský zpravodajský server uvádí cenu 122mm náboje 500 dolarů nebo více.

Pavel Beran, ředitel speciálních projektů STV Group, uvedl, že jeho společnost se snaží prodávat své zboží za „férové a konkurenceschopné ceny, které odpovídají současné situaci na trhu“. Konstatoval, že nedostatek komponentů způsobil, že dodávky munice jsou v posledních téměř dvou letech „velmi náročné“, a dodal, že společnost pracuje na zvýšení výroby munice.

Mezi nejdražšími náboji uvedenými v dokumentech byly neřízené rakety ráže 122 mm, které Ukrajina odpaluje v sériích až po 40 kusech z odpalovacích zařízení BM-21 Grad. V jedné zásilce z 18. července od polské společnosti Alfa pro ukrajinského státního dovozce zbraní Progress je uvedena fakturační cena odpovídající 5434 dolarů za každý náboj, které podle dovozních záznamů vyrobila bulharská zbrojovka VMZ. Íránské ceny podobných nábojů byly 1860 dolarů za kus.

Rozdíl v ceně je v souladu se zprávou listu Ukrajinska pravda, že Ukrajina nakupovala munici z Bulharska, přičemž společnosti Alfa a Progress působily jako prostředníci. Ukrajinska pravda zjistila, že mnoho zboží, které Alfa prodala Ukrajině, nebylo nikdy dodáno nebo bylo vadné. Bulharští obchodníci se zbraněmi před lety vypekli také českou armádu, která od nich koupila nefunkční výzbroj pro vrtulníky Mi-24.

Noviny dále zjistily, že 122mm granáty prodávané na Ukrajinu společností Alfa prostřednictvím společnosti Progress byly o 57 % dražší než přímý prodej mezi společností Alfa a ukrajinskou vládou. Noviny uvedly, že cena od Alfy činila 760 eur, zatímco cena přes Progress byla 1195 eur, přičemž smlouva byla podepsána již koncem letošního dubna. Na obchod mezi společnostmi Progress a Alfa dohlížel Oleksandr Myronyuk, ukrajinský úředník, u něhož byl při domovní prohlídce nalezen milion dolarů ukrytý v pohovce.