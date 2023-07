Zdroj: Youtube

VALL-I (2008)

Snímek je po většinu času němý, ale o to více dá šanci všímat si jednotlivých interakcí a učenlivosti robota. Znázorňuje Zemi v době, kdy ji člověk zpustošil do neobyvatelného stavu. Robot VALL-I ji má uklidit, ale v průběhu času se naučí vnímat emoce. Divák může pozorovat jeho hlubokou osamělost. Ta zmizí ve chvíli, kdy se objeví robotka EVE, do které se zamiluje. Film jako takový nedává informace na zlatém podnose, ale nutí všímat si maličkostí, které utváří celkový zážitek.