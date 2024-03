Mluvila jste o textech, kdy AI pomáhá s jejich čtením i dešifrováním. A co takový Voynichův rukopis , nad kterým si vylámalo zuby mnoho vědců a kryptografů? To nevím, zda by se dalo, to by se muselo otestovat. Musíme si také uvědomit, že současná umělá inteligence umí jen to, co jsme ji naučili my. I když se dostáváme do fáze, kdy AI dokáže sama něco vyprodukovat. Zlomem byl letošní březen, kdy jedna z nejlepších umělých inteligenci Claude si dokázala sama sebe „uvědomit“. V textu měla najít jednu větu. Tu nakonec našla, což každý čekal, ale ona dokonce řekla, že s ostatním textem a větami je ve špatném kontextu. A na to se jí nikdo neptal. Ale zpět k vaší otázce. Dnešní vědci pracují s AI, která pracuje se strukturami rukopisů, které jsou známé a mají nějaké vzory. U Voynichova rukopisu je problém, že nemá žádný kontext a jedná se o unikátní text. Nicméně naděje tu je.

V poslední době se s AI setkáváme téměř na každém kroku. Jak je vlastně pro náš každodenní život důležitá a ve kterých oborech se s ní můžeme setkat a brzy bude nezastupitelná? Umělá inteligence prostupuje dnes už prakticky všemi obory. Z mého pohledu pracovnice Katedry pomocných věd historických a archivnictví na univerzitě v Hradci Králové mohu říci, že z pozice informatičky se se svými kolegy historiky snažím v tomto ohledu najít společnou řeč a hledáme způsoby, jak AI co nejlépe využívat. Například v archivnictví může pomáhat při hromadně zpracovávaném textu, a to i ručně psaného, což je pro historiky velké téma.

Říkáte, že se umělá inteligence učí od nás. Nepřijde však doba, kdy nás nebude potřebovat? Například nyní chce být každý programátor. Má vůbec z tohoto pohledu toto odvětví budoucnost?

To je velice zajímavá a přitom velmi záludná otázka. Vzpomínám si na jednu větu ze studie IBM, která vyšla na konci minulého roku. Bylo zde řečeno, že umělá inteligence nikomu nevezme práci, ale pravděpodobně ji vezmou ti lidé, kteří s ní budou umět pracovat.

Podobně to může být spatřováno i v programátorském prostředí. Z tohoto hlediska mám na celou tuto otázku dva pohledy.

Jeden z nich je ten, že když učím studenty, kteří jsou dle mého subjektivního názoru většinou čisté duše, které by z většiny nepoužily žádný nástroj, který by jim pomohl vylepšit práci, tak jim říkám, třeba když se učíme programovat či používat zdrojové kódy, používejte umělou inteligenci. A oni se na mě dívají takovým tázavým pohledem. Ale já se domnívám, že umělá inteligence je náš silný spojenec, ale pokud neumíte programovat a vůbec nerozumíte tomu, co děláte, tak vám nepomůže nic.

Co se týče budoucnosti, umělá inteligence se jistě bude učit. A jsou tu určité myšlenky, zda právě budoucnost programování nebude spočívat jenom ve velmi sofistikovaném promtování, tedy správně položené otázce nebo pokynu umělé inteligenci. Ale v současné době zatím umělé inteligenci přeložené kódy nejsou zatím učesané. A člověk to zatím dokáže napsat lépe. Ale teoreticky je tady určitá možnost, že budeme využívat nějaké bloky kódů, které se nyní lidé učí jako základy programování.

Pojďme se podívat i na audiovizuální podobu AI. Dokáže nejenom vzkřísit hlasy ze záhrobí, ale také zfalšovat videa. Například politiků. Nebo také svléknout člověka do naha. A to ne obrazně. Není právě AI v současné době velkou zbraní lidí na dezinformační scéně?

Tohle je také velké téma, které je velmi důležité s lidmi řešit a komunikovat. V poslední době se například dělají průzkumy na základních školách. Z nich plyne, že na současné mladé generaci, která má k AI velmi blízko, je vidět, že je od přírody podezřívavější a nedá se tak snadno obalamutit. Zkrátka více zkoumají, zda to, co vidí, je či není možné. Z tohoto pohledu je také dobré říci, že EU přijala normu, kde obsah vygenerovaný AI musí být označen, že byl AI vytvořen.

Podvodů na internetu přibývá. Šmejdi jsou drzejší, využívají umělou inteligenci

Ale jsme jen lidi a na to se nedá spoléhat…

To máte pravdu. Z tohoto pohledu je tak za mě klíčové, že by se lidi měli opět naučit zpochybňovat a naučit se kriticky uvažovat. A kritické myšlení by se mělo více zahrnovat i ve školách do vyučování. A to nejen kvůli politikům a jejich fake videům, ale i aplikacím, které během několika minut dokážou z fotografie vygenerovat nahé tělo a vytvořit reverzní porno. To je určitě velký problém. I proto by se mělo více edukovat a naučit se opět kriticky myslet.

Abychom nekončili takto černě. Může AI pomoci udělat svět barevnější? Třeba pohledem na filmy pro pamětníky. Uvidíme někdy černobílé filmy s Burianem, Voskovcem a Werichem či Plachtou v barvě?

To určitě ano. Nakonec nám to ukazují i projekty jako Deep Nostalgia, která dokáže obarvit historické fotografie. A dobarvování starých filmů a jejich digitální rekonstrukce se jednoznačně nabízí.