Podle Bertranda Piccarda, slavného vzduchoplavce a inovátora, mají všechny vítězné projekty jedno společné, měly by se realizovat ve velkém. “Je to logické a ekologické,” řekl Švýcar, který uletěl v horzkovzdušném balónu přes 45 tisíc kilometrů a jako první člověk na světě přeletěl se solárně poháněným letounem Atlantik.

“Jsou to všechno lidé, kteří nechtějí čekat na rozhodnutí politiků. Jsou to lidé z veřejného i soukromého sektoru, kteří přišli s inovativním nápadem nebo řešením klimatické krize. Jejich nápady se dají využít hned a jsou použitelné pro všechny,” vysvětlil během slavnostního předávání cen Bertrand Piccard.

Podle tajemnice OSN Patricie Espinosy jde o nápady, která nás mohou dovést k lepší budoucnosti. Tak se na ně podívejme z blízka.

Kategorie Planetary Health

* Impossible Foods, kteří vyrábí rostlinné náhražky masa. Díky tomu snižují emise a šetří vodu. Jejich burgery najdete v 17 tisících restaurací po celém světě. Díky šetrnější výrobě v roce 2018 “ušetřili” 81 tisíc tun emisí ze skleníkových plynů a přes miliardu litrů vody.

* Alipay Ant Forest je projekt nejpoužívanější platební aplikace na světě, kterou využívá více než miliarda lidí. Čínská aplikace uděluje uživatelům tzv. zelené body. Získávají je například za to, když jedou na kole místo autem nebo když si zakoupí věc, která je šetrná k životnímu prostředí. Když zákazník nasbírá dostatek těchto bodů,společnost zasadí strom. Díky tomu se od roku 2016 podařilo vysázet už 100 milionů stromů na severovýchodě Číny, které pokrývají území 112 tisíc hektarů.

* Ghent en Garde je projekt, který mění chování obyvatel belgického města Gent. Zaměřuje se na omezení plýtvání s jídlem. Díky tomu se za dva roky podařilo dodat jídlo a další produkty 57 tisícům lidí v nouzi. V roce 2009 vyhlásilo město Gent jako první na světě, že každý čtvrtek bude vegetariánský. Ve městě žije okolo 7 procent vegetariánů a Gent má nejvíce vegetariánských restaurací na obyvatele v celé Evropě.

* Electriciens sans frontières nebo Elektrikáři bez hranic je nezisková organizace, která pomáhá lidem na karibském ostrově Dominika. Ostrovní stát totiž sužují časté hurikány a lidé tak nemají jistý přístup k elektrické energie. To se mění díky solárním panelům. Díky Elektrikářům bez hranic bylo vybaveno 6 zdravotních center na Dominice, které už nejsou závislé na dodávce elektřiny ze sítě, ale v případě nouze mohou využít vlastní solární zdroj energie.

Kategorie Climate Neutral Now

* MAX Burgers je fastofood, který představil první menu, které je šetrné k životnímu prostředí. To znamená, že se firma snaží odstraňovat více emisí než sama vyprodukuje. Toho dosáhli například tím, že ve Švédsku je do všech jejich restaurací dodávaná elektřina z větrných elektráren. Jejich tržby z prodeje rostlinných burgerů vzrostly o 100 procent mezi lety 2015 a 2018 a do roku 2022 fimra plánuje, že každé druhé jídlo, které prodá bude bez hovězího.

* Natura’s Carbon Neutral Programme je iniciativa velké brazilské kosmetické firmy, která se snaží snižovat emise v ovzduší. Od roku 2007 do roku 2013 snížila své vlastní emise o 33 procent a o stejný díl je chce snížit do roku 2020. Mimo to firma spustila 38 projektů na snižování emisí a vytvořila tak 1 874 pracovních míst. Svou produkci čítající 3,4 milionů tun uhlíkových emisí vykompenzovala vysázením a udržováním skoro 8 tisíc hektarů lesa.

* Apple’s Emissions Reduction Mission. Firma Apple získala ocenění za snahu omezit svou vlastní uhlíkovou stopu. Za poslední tři roky se ji podařilo snížit o 35 procent. Apple také přešel na obnovitelné zdroje energie, ze kterých napájí eltřinou kanceláře, obchody a datová centra ve 43 zemích po celém světě.

* Infosys’ Journey to Carbon Neutrality. Indická firma Infosys se jako jedna z prvních firem na světě přihlásila k uhlíkové neutralitě, kterou chce dosáhnout v roce 2020. Infosys má přes 229 tisíc zaměstnanců ve 43 zemích na světě. Od roku 2008 se firmě podařilo snížit spotřebu energie na jedince o 55 procent.

Kategorie Woman for Results

* CAMFED: Young Women’s Grassroots Action on Climate Change. Organizace CAMFED poskytla trénink mladým ženám z vesnických komunit, aby se staly ambasadorkami udržitelného zeměděství. Díky tomu se informace o tom, jak šetrně a efektivně hospodařit se zemí, dostaly už k více než 8,5 tisícům lidí. Mladé vesnické ženy, jejichž hlas nemá jinak v jejich komunitách velký dopad, získali respekt a uznání za své vědomosti a práci.

* Mothers Out Front je americké hnutí, které tvoří více než 24 tisíc matek, jejichž hlavním cílem je ochránit životní prostředí pro své děti. Hnutí tak trénuje dobrovolníky, vzdělává o klimatické změně a jejích následků a pořádá různé happeningy. I když muže nevylučují, jedná se především o ženskou organizaci.

* Women’s Action Towards Climate Resilience in South Asia. Jde o iniciativu indické neziskové organizace MHT, která pomáhá ženám z nízkorozpočtových domácností, aby se připravily na dopady klimatické změny a byly více odolné vůči jejím následkům. Dodnes pomohla organizace na 25 tisíc rodinám v sedmi státech v Indii, Bangladéši a Nepálu. Jedním z opatřeních, které organizace udělala, byly energetické audity ve slummech. Díky nim se podařilo rodinám ušetřit na 700 tisíc dolarů ročně za elektřinu.

* Eco Wave Power je nová technologie, kterou vyvinuli na Gibraltaru a která produkuje elektřinu z oceánu a mořských vln. Jedná se o jediné zařízení svého druhu. Až dojde k jeho rozšíření na výkon 5 MW, bude zařízení dodávat 15 procent elektřiny do národní sítě. Zakladatelka firmy Inna Braverman získala mnoho cen a uznání a byla jmenovaná jednou z nejvlivnějších žen na světě.

Kategorie Financing for Climate Friendly Investment

* Beyond the Grid Fund. Tento projekt byl spuštěn v Zambii v roce 2017 a jeho účelem je přinést “čistou” a finančně dostupnou elektřinu do 306 tisíc domácností, obchodů a institucí. Do září 2019 se připojilo přes 750 tisíc lidí ve všech provincií v zemi. Síť má zatím kapacitu 3,4 MW a ušetřila 358 tun uhlíkových emisí za rok.

* Women’s Livelihood Bond Series. Tento fond má k dispozici přes 150 milionů dolarů a poskytuje malé půjčky, spoření a pojištění a navíc “čistou” a dostupnou energie. Zaměřuje se také na podporu žen v jižní a jihovýchodní Asii.

* Québec’s International Climate Cooperation Program. Kanada poskytuje peníze a podporu rozvojovým zemím při vyrovnávání se se změnami klimatu. Jedná se o jeden z prvních národních fondů, který je financován z obchodu s emisními povolenkami. Za dobu jeho fungování se podařilo zafinancovat 23 projektů ve 13 karibských a afrických státech.