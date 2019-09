Americké námořnictvo vůbec poprvé v historii potvrdilo pravost záběrů, které zobrazují neidentifikovaný létající objekt (UFO). Video, které v roce 2015 zachytil pilot bojového letounu Boeing F/A – 18 Super Hornet, se v minulosti objevilo na sociálních sítích i v médiích a oživilo debaty o mimozemských plavidlech. Podle Pentagonu nebylo video určeno ke zveřejnění.

Záběry UFO pořízené piloty amerického námořnictva | Foto: youtu.be/tf1uLwUTDA0

Zrnité černobílé video se poprvé objevilo na konci roku 2017 a brzy se rozšířilo i do řady významných médií, jako je například americký deník The New York Times. Pilotům amerického námořnictva se podařilo zachytit rychle se pohybující objekt. Ze záznamu je patrná i vzrušená komunikace dvou osob, které nedokáží identifikovat, co spatřili.