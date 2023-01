První letadlová loď třídy, samotná USS Gerald R. Ford, objednaná v roce 2008 a uvedená do provozu v roce 2017, se vydala na své první nasazení v říjnu 2022, s několikaletým zpožděním a miliardovým překročením rozpočtu. Námořnictvo doufá, že odklady se vyplatily, protože první letadlová loď ve své třídě disponuje schopnostmi, které by se mohly ukázat jako rozhodující pro případný konflikt s Čínou.

Francouzi budují letadlovou loď budoucnosti. V mnoha ohledech bude přelomová

Letadlová loď třídy Ford sdílí trup a některé pohonné technologie se svými předchůdci třídy Nimitz, ale kromě toho jsou tu některé zcela nové kritické systémy, jako je spouštěcí a záchytné zařízení pro letadla, výtahy, výroba elektrické energie, radar a další technologie.

Letadlová loď třídy Ford byla navržena na počátku roku 2000, aby řešil „rostoucí čínskou hrozbu“ a poskytla platformu pro peer-to-peer válku, tedy ozbrojený konflikt se stejně silným soupeřem, kterým byla samozřejmě míněna Čína.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkPožadavky na novou třídu letadlových lodí zahrnovaly schopnost generovat více vzletů, vypouštět a vyzvedávat širší škálu letadel a poskytovat výkon pro nové radary a obranné zbraně, z nichž některé budou dokonce teprve vyvinuty.

Superloď

Výhody letadlové lodi plynou z třiadvaceti nových technologií. Jedním z hlavních pokroků bylo nahrazení desítky let starých parních a mechanických vypouštěcích a záchytných systémů elektronickými systémy. Elektromagnetické vypouštěcí a záchytné systémy mají větší tolerance než mechanické systémy, což je zásadní pro vypouštění menších a lehčích letadel, jako jsou bezpilotní systémy potřebné ve špičkovém boji.

Američané chystají letoun nové generace. Vzhled je přísně střeženým tajemstvím

Nové systémy mohou na moře „odpalovat“ opravdu lehká letadla, aniž by je poškodily. Protože původní parní katapulty nešly nijak regulovat a jejich síla by menší letadla roztrhala na kusy, americké námořnictvo se nyní může zabývat vývojem nových typů malých bezpilotních systémů, které by mohly být vypouštěny z letadlové lodi. Elektromagnetický katapult umožňuje nejen nastavovat sílu tahu letounu ke vzletu, ale je ho také velmi rychle možné použít znovu. A znovu a znovu, dokud nevzlétne celé letecké křídlo, umístěné na letadlové lodi, což je přes 90 letounů.

Větší hangár a letová paluba Fordu navíc umožňují rychlejší přepravu a nasazení většího počtu letadel. Tato schopnost změní způsob, jakým letadlové lodě operují v boji na vysoké úrovni, stejně jako v situacích „šedé zóny“, protože mohou provádět více operací prostého dohledu nebo elektronického boje. Zajímavostí přitom je, že s novými schopnostmi bude námořnictvo moci používat také některé typy letounů, které normálně provozuje americké letectvo.

Porovnání velikosti nejznámějších letadlových lodí.Zdroj: Wikimedia Commons, National Museum of the U.S. Navy

Letecký park nových lodí

Zatímco námořnictvo právě nahrazuje letouny C-2 Greyhound konvertoplány CV-22 Osprey a na některých letadlových lodích třídy Nimitz jsou nasazeny letouny F-35C, nová letadlová loď USS Ford zatím pracuje s tradičními letouny leteckých křídel: F/A-18 E/F Super Hornet, E-18G Growler, E-2 Hawkeye a Greyhound.

Kvůli zvýšené výrobě elektřiny je letadlová loď vybavena dvoupásmovou radarovou technologií používanou na novějších torpédoborcích. Protože bude mít loď hodně elektrické energie, je také možné, že ho americké námořnictvo použije pro první demonstrace laserových zbraní.

Letoun F-35C:

Zdroj: Youtube

Problémy v Kongresu

Hlavní otázkou nyní je, zda letadlová loď překonala značné „porodní bolesti“ spojené s integrací a správným fungováním všech systémů na nové letadlové lodi. Výzkumná služba Kongresu vydala v srpnu zprávu, která podrobně popisuje historii problémů při vývoji letadlové lodi a vyjadřuje obavy, že ne všechny její chyby byly odstraněny. Například zpráva „Navy Ford (CVN-78) Class Aircraft Carrier Program: Background and Issues for Congress“, zdůrazňuje pětileté zpoždění prvního nasazení letadlové lodi, které bylo částečně způsobeno dobou potřebnou k tomu, aby správně fungovalo 11 zbraňových výtahů.

„Zpoždění prvního nasazení lodi prodloužilo období, během něhož se námořnictvo snažilo udržet politiky požadovanou úroveň nasazení letadlových lodí u svých dalších 10 letadlových lodí, což může zvýšit operační zátěž těchto 10 letadlových lodí a jejich posádek,“ uvádí zpráva. Zpráva CRS upozornila na nedostatky ve spolehlivosti radarového systému a citovala zprávu Government Accountability z června 2022, která vyjádřila další obavy ohledně lodi USS Ford.

„Námořnictvo se také nadále potýká se spolehlivostí elektromagnetického systému vypouštění letadel a pokročilého záchytného zařízení, které jsou potřebné ke splnění požadavků na rychlé nasazení letadel. … Námořnictvo předpokládá dosažení cílů v oblasti spolehlivosti v roce 2030. Do té doby však tyto nízké úrovně mohou lodi zabránit v prokázání jednoho z klíčových požadavků - rychlého nasazení letadel,“ uvádí se ve zprávě.

Superletadlo na Ukrajině? Putin si nejlepší letouny šetří, ztráta by byla trapná

CRS poznamenal, že Ford je téměř o 3 miliardy dolarů, tj. o 27 %, dražší než rozpočet na rok 2008, a tato částka se může zvýšit na základě případných nových problémů, které se objeví v průběhu nasazení. Překročení nákladů má dopad na další tři letadlové lodě třídy Ford: USS John F. Kennedy, jejíž dodání je plánováno na červen 2024, USS Enterprise, která má být dodána v březnu 2028, a USS Doris Miller, jejíž dodání se předpokládá v únoru 2032.

„Zdá se, že hlavním zdrojem růstu nákladů na loď CVN-78 v minulosti byl nerealisticky nízký původní odhad nákladů na loď v předloženém rozpočtu na rok 2008, který mohl odrážet podcenění vnitřních problémů spojených se stavbou tehdy nové konstrukce třídy Ford ve srovnání s problémy spojenými se stavbou předchozí a dobře pochopené konstrukce třídy Nimitz,“ uvádí zpráva CRS.

Zpráva uvádí, že nerealisticky nízký odhad nákladů na loď Ford mohl vést k podobně nerealisticky nízkým odhadům nákladů na další tři letadlové lodě. CRS odhaduje, že CVN-79 je o 38 % vyšší než původní projekce a CVN-80 téměř o 20 %.

Americké námořnictvo přesto předpokládá, že letadlové lodě třídy Ford získají část nákladů zpět díky delší životnosti a menší potřebě údržby a menších posádek, které jsou důsledkem menšího počtu mechanických systémů a dílů, které vyžadují častou údržbu, kalibraci a výměnu.

Bojová ikona F-14: Jak to bylo se zrodem nejslavnějšího amerického letounu

Protože je americká flotila závislá na mikroelektronice více než kdy dřív, začalo americké námořnictvo v posledních několika letech začalo zvyšovat financování náhradních dílů. Kromě nutnosti mít robustní zásobovací a dodavatelský řetězec pro mikroelektroniku vyžaduje rozsáhlé využívání elektronických systémů na lodích třídy Ford také silné protokoly kybernetické bezpečnosti.

Loď má mnoho přístupových bodů, antén, radarových systémů a senzorů, které by potenciálně mohly být cestou pro kybernetický útok. I schopnost vyrovnat se s takovýmto novým způsobem boje, nyní stojí před posádkou nejnovější americké letadlové lodi.

Pokud se s ní američtí námořníci vyrovnají, mohou být jejich nové letadlové lodě stejným postrachem oceánů a zdrojem síly Spojených států a západního společenství, jakým byly v celé druhé polovině 20. století.