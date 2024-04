Americké peníze zvládnou zpomalit ruský postup. F-16 mohou převzít iniciativu

/ANALÝZA/ Je to čtyřicet let, co americký prezident Ronald Reagan nazval Sovětský svaz Říší zla, která svými imperiálními ambicemi ohrožuje světový mír. Američtí zákonodárci před několika dny na jeho slova navázali a schválili rekordní podporu Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi.

Samohybný 203mm kanón 2S7 Pion ukrajinské 43. brigády těžkého dělostřelectva. | Foto: Wikimedia Commons, Mil.gov.ua, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0