"Hajabusa úspěšně přistála a odebrala vzorky," řekl manažer projektu Yuichi Tsuda, podle něhož proběhlo přistání v ideálních podmínkách. Kosmičtí inženýři vybrali pro odběr vzorků prostor označovaný jako L08-E1, který nachází mezi krátery Kontaro a Brabo v blízkosti rovníku.

Po přistání sonda vystřelila rychlostí 300 metrů za vteřinu pětigramový projektil z tantalu. Částice asteroidu, které se po nárazu vymrštily, poté vysála speciální sací trubice. Následně začala sonda znovu stoupat. Celá procedura trvala pouhou jednu vteřinu a proběhla automaticky, dálkové ovládání ze Země by totiž trvalo velmi dlouho.

The surface of Ryugu was not what we expected. So our sampler team had to conduct an experiment to check we could still gather material from the asteroid surface when we attempt #haya2_TD touchdown this Friday! https://t.co/bCzvW2gwSr pic.twitter.com/XxJXETKB6N