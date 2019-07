Mark Kirasich, který vede projekt Orion, označil zkoušku za skvostnou. Dodal, že jeho tým nyní vyhodnocuje data z 12 letových záznamníků, které byly při testu odhozeny, aby získal podrobné informace o výkonu a chování únikového systému.

Během dnešní zkoušky z kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě odstartovala testovací verze modulu pro posádku lodi Orion, kterou do výšky zhruba deseti kilometrů vynesla upravená mezikontinentální balistická střela Peacekeeper. Poté se aktivoval únikový systém, kdy zážeh nouzových motorů podle NASA v řádu milisekund oddělil modul pro posádku od zbytku nosiče. Modul po oddělení dosedl na hladinu Atlantického oceánu.

Congratulations to our @NASA_Orion team on a successful test of the launch abort system! We are one step closer to sending @NASA_Astronauts to the Moon and beyond to Mars! #Artemis pic.twitter.com/ntBjtlRke3