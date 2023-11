Letoun F-35 má v americkém letectvu, námořnictvu a námořní pěchotě nahradit stíhací F-16 Fighting Falcon, kolmostartující AV-8B Harrier II, palubní F/A-18 Hornet a bitevní A-10 Thunderbolt II. Letectvo ovšem nyní zveřejnilo dlouho utajovanou interní zprávu, která konstatuje, že v některých rolích F-35 selhává. Pro českou armádu je toto zjištění důležité, protože se zavedením F-35 hodlá vyřadit letoun L-159 pro přímou podporu pozemních vojsk, přičemž právě americký stroj má jeho roli převzít.

Dvoudenní Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR, největší bezpečnostní show v Evropě, 17. září 2023, Mošnov. U.S. Air Force F-35A Lightning II Demonstration Team. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Po delším soudním boji byla konečně zveřejněna zpráva o porovnání letounů A-10C Warthog a F-35A programu Joint Strike Fighter, které se uskutečnilo v letech 2018 až 2019. Odtajněný přehled, který byl dokončen teprve loni a až dosud byl úzkostlivě tajen, je silně redigován a v mnoha oblastech vyvolává více otázek než odpovědí. Přesto však nabízí cenné podrobnosti, které dosud nebyly zveřejněny. Nezávislá nezisková organizace Project on Government Oversight (POGO) získala odtajněnou kopii zprávy prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím a soudního sporu proti vládě Spojených států amerických a tento týden ji zveřejnila spolu s vlastní analýzou.

Lightning vs. Thunderbolt

Letové zkoušky byly provedeny pouze na základě požadavku Kongresu, přičemž jednou z věcí, která je z této zprávy nejasná, je, proč vůbec trvalo téměř tři roky, než byla dokončena nebo proč nebyly její hlavní závěry nikdy veřejně oznámeny, ani předány letectvu. Ve skutečnosti zřejmě tento dokument vidělo jen několik jednotlivců, než byl doslova pohřben.

Letouny A-10 Thunderbolt 354. stíhací letky vzdušných sil USA při výcviku českých předsunutých leteckých návodčích v roce 2015. Foto: Deník/Libor PlíhalZdroj: Deník/ Libor Plíhal

Srovnávací testy vedl tým Joint Strike Fight Operational Test Team (JOTT). Všechny zkušební lety byly organizovány z Edwardsovy letecké základny v Kalifornii a sestávaly z cvičných misí prováděných nad střelnicemi na námořní letecké zbraňové stanici China Lake a také na armádním cvičišti Yuma Proving Ground v Arizoně. Letové zkoušky se zaměřily na schopnosti letounů A-10C a F-35A plnit tři různé úkoly:

Blízkou leteckou podporu (CAS) Předsunutou leteckou kontrolu (FAC) Bojové pátrání a záchranu (CSAR)



Testovací lety byly prováděny v podmínkách, které měly simulovat prostředí s nízkým a středním ohrožením, uvádí se ve zprávě. Mise s vysokým stupněm ohrožení nebyly do tohoto srovnávacího testu zahrnuty.

Jak je v dokumentu uvedeno, celkové prostředí zvolené testovacím týmem pro srovnávací test bylo zjednodušenou reprezentací typického bojového prostředí. Použití základních maket cílů umístěných v převážně rovinatých a otevřených lokalitách, a to i těch, které mají simulovat nepřátele v zastavěných městských oblastech, eskalovalo obavy, zda to pilotům F-35 neposkytne nespravedlivou výhodu vzhledem k tomu, že cíle budou snáze pozorovatelné, a to i z větších výšek.

Letouny A-10 obvykle létají ve velmi malých výškách a jsou mnohem pomalejší než letouny F-35, což obojí může být výhodné pro vyhledávání a zasahování hrozeb, které mohou být více skryté. Částečně neredigovaná část dokumentu naznačuje, že taktika A-10 může mít přidanou hodnotu, pokud jde o použití přesně naváděné munice s podporou GPS.

Letouny A-10 Thunderbolt 354. stíhací letky vzdušných sil USA při výcviku českých předsunutých leteckých návodčích v roce 2015. Foto: Deník/Libor PlíhalZdroj: Deník/ Libor Plíhal

Letouny A-10 mohou navíc nést mnohem více munice (až 1174 nábojů) pro své ikonické 30mm rotační kanóny GAU-8/A Avenger. F-35A mají zabudovaný 25mm kanon GAU-22/A s maximální kapacitou pouhých 182 nábojů. Varianty F-35B a C nemají dokonce žádné vestavěné kanony, ale mohou být vyzbrojeny podvěsným kanonem GAU-22/A s menším zásobníkem.

F-35 bez možnosti kombinovat munici

Ve zprávě se rovněž uvádí, že letouny F-35 nemohou z nejasných důvodů nést současně různou munici na podvěsných pylonech a ve vnitřních zbraňových prostorech. Použití těchto podkřídelních stanic také popírá stealth vlastnosti stíhacího letounu Joint Strike Fighter. Letoun A-10 je známý svou schopností nést při jednotlivých letech smíšenou munici, což nabízí větší flexibilitu při zasahování různých druhů cílů.

Zpráva také zdůrazňuje omezenou schopnost letounu F-35A komunikovat přímo s personálem na zemi. Údajně kvůli vytvoření rovných podmínek se proto při srovnávacích testech využívala téměř výhradně hlasová komunikace, což opět znevýhodnilo piloty A-10C, protože jim nebylo umožněno využívat velmi výkonné digitální komunikační schopnosti jejich letounu, zejména systém ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Receiver), který umožňuje vybaveným letounům přenášet informace ze senzorů přímo k leteckým návodčím v reálném čase, což výrazně zlepšuje koordinaci.

Programová kancelář F-35 od té doby podnikla kroky k integraci videodatového spojení podobného systému ROVER do F-35, není však jasné, jak daleko tyto práce v posledních letech pokročily a kolik letounů F-35, pokud vůbec nějaké, nyní touto schopností disponují. Zpráva však každopádně obsahuje doporučení „zlepšit digitální komunikaci, schopnost videodatového spojení a interoperabilitu F-35 s letouny 4. generace“ a „vyvinout výcvikové programy k dalšímu zlepšení efektivity F-35A v těchto misích“.

Ve zprávě se naopak neuvádí, jestli se podařilo vyřešit problémy s přesností 25mm kanonu letounu F-35A a praskáním povrchu letounu při jeho použití.

Kritizovat F-35 se rovná zradě

Podle organizace, která zveřejnění zprávy na Pentagonu vysoudila, není žádným tajemstvím, že americké letectvo vůbec nechtělo tyto zkoušky, nařízené Kongresem, provést, přičemž tehdejší náčelník generálního štábu letectva generál Mark Welsh je veřejně označil za hloupé cvičení. Mandát Kongresu ke srovnávacím zkouškám přišel po skandálu, kdy jiný generál letectva svým podřízeným naznačil, že obhajoba A-10 proti F-35 před členy zákonodárného sboru se rovná zradě.

Zpráva o srovnávacím testu uvádí, že piloti letounů A-10 a F-35, kteří se testů zúčastnili, opakovaně vznesli myšlenku na použití letounů F-35A k doprovodu letounů A-10C při misích. Součástí těchto misí je totiž krytí stíhačkami, přičemž právě toto spojení by mohlo dávat dobrý smysl. Stealth F-35A by byly schopny neutralizovat vzdušné hrozby a nepřátelskou protivzdušnou obranu, stejně tak by poskytovaly povědomí o situaci, a to vše z velké části díky svým rozsáhlým schopnostem svých senzorů a prostředků elektronického boje.

„Pokud se však jednotky budou muset spoléhat na to, že F-35 bude plnit útočnou roli, nejlepším řešením by bylo vyčlenit odpovídající počet letek, které by se na tuto misi zcela specializovaly,“ řekl Dan Grazier z organizace Project on Government Oversight, která vysoudila zveřejnění zprávy. „Velitelství letectva by mělo převést všechny přecházející piloty A-10 k těmto letkám, aby soustředili své znalosti na jednom místě. To se však neděje.“

„Letectvo ani nepředstírá, že by nyní cvičilo piloty F-35 pro tuto roli, takže nashromážděné znalosti útočných pilotů se velmi rychle vypaří.“ Velitelství speciálních operací jde dokonce až tak daleko, že než se spoléhat na schopnosti F-35 při přímé podpoře pozemních vojsk, raději naplánovalo pořízení několika desítek speciálních lehkých útočných letounů určených k provádění blízké letecké podpory, ozbrojeného střežení a dalších souvisejících misí.

L-159 ALCA.Zdroj: Se souhlasem 22. vrtulníkové základny Náměšť nad Oslavou

České letectvo se netají záměrem vyřadit po bitevnících Su-22 a Su-25 také L-159 s tím, že přímou leteckou podporu pozemních sil bude provádět F-35. Jak naznačuje zveřejněná zpráva amerického letectva, ačkoli i na tento typ misí měla být F-35 připravena, nakonec se pro ně nehodí.

Protože ani drony, ani bitevní vrtulníky nemohou specializované letouny v této činnosti plně nahradit, pozemní síly české armády o blízkou leteckou podporu s nástupem F-35 přijdou. Což je mrzuté zejména ve chvíli, kdy se investují miliardy do vybudování hranické těžké mechanizované brigády.