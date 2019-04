Všechny kostry byly objeveny u světově proslulého "křídového potoka" Letcombe Brook v hrabství Oxford, nedaleko svahu, na němž se nachází známá obří figurína koně z Uffingtonu - jde o takzvaný geoglyf, tedy siluetu koně vyobrazenou ve stráni křídového kopce díky tomu, že z bílého křídového podloží svahu byl odstraněn vegetační kryt. Podle archeologů žili lidé, jejichž ostatky byly nalezeny, v téže době, kdy vznikl geoglyf, tedy v období zhruba 3000 let předtím, než se na britské ostrovy dostali Římané. Ti měli Británii pod kontrolou mezi léty 43 až 410.

Kromě lidských kostí byly ve výkopu nalezeny i stopy lidských obydlí jako zbytky keramiky, nože, ozdobný hřeben nebo kosti mrtvých zvířat.

Podivné pohřby

Podle ředitele archeologické společnosti Cotswold Archaeology Neila Holbrooka je místo nálezu obzvlášť fascinující tím, že poskytuje bližší obrázek o tom, čemu věřili lidé žijící v oxfordském hrabství dlouho před římským dobytím, a jaké pověry je jejich životem provázely.

"Různé známky nasvědčují tomu, že pohřbívání do jam mohlo zahrnovat lidské oběti," uvedl Holbrook v prohlášení, které citovala britská média.

Zvláštní pozornost si získal nález pravděpodobně ženské kostry, která byla pohřbena v poloze na zádech, s rukama za hlavou se spojenými (původně nejspíš svázanými) dlaněmi a s koleny roztaženými daleko od sebe. Jedno chodidlo jí přitom bylo zřejmě amputováno a položeno k pravé ruce. "Jakkoli se nám tato pozice může jevit šokující, není v době železné úplně výjimečná, byť zatím nemáme žádný důkaz, který by vysvětlil její možný význam. Ale toto období bylo proslulé neobvyklými a mimořádně rozmanitými pohřebními praktikami," uvedla společnost Cotswold Archaelogy na svém Facebooku.

Podle ní známe z doby železné i pohřby formou ukládání mrtvých těl nad zem, kde byla ponechána hnilobnému procesu, pohřbívání do řek nebo pohřbívání jen částí těl (často hlav). Nalezená ženská kostra je zajímavá tím, že při pohřbívání do jam byla těla obvykle ukládána do skrčené polohy na boku.

Možná přijdou další objevy

Archeologové věří, že v okolí místa nálezu najdou ještě další dosud neznámé objevy poodkrývající tajemství životního stylu v době železné. "Nabízí se nám jedinečný vhled do způsobu života i umírání starověkých společenství, o nichž jsme dosud věděli jen díky jejich monumentálním stavbám, jako jsou hradiště nebo třeba právě geoglyf bílého koně z Uffingtonu," uvedl Paolo Guarino, projektový manažer Cotswold Archaeology. "Výsledky analýzy všech předmětů, zvířecích kostí, lidských koster a půdních vzorků nám pomohou doplnit řadu důležitých informací týkajících se jejich historie," dodal.

Společnost Thames Water, která obhospodařuje vodou větší část Londýna a okolí, plánovala pokládat v místě potrubí tak, aby zůstal uchován křídový potok, který má díky filtračním účinkům křídy z okolních svahů velmi čistou a alkalickou vodu. Práce teď budou pokračovat až po dokončení archeologického průzkumu a vyzvednutí všech dochovaných artefaktů.