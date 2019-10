Tabelární ledovec označený vědci D-28 se oddělil 26. září od Ameryho šelfového ledovce ve východní Antarktidě, který vědci sledují od 60. let minulého století. Poslední větší ledová kra se na tomto ledovci oddělila v roce 1964.

An enormous iceberg bigger than Los Angeles has separated from the Amery Ice Shelf in Antarctica, the largest to do so in more than half a century. Scientists believe that the calving process is a natural phenomenon and is not related to climate change. https://t.co/9LTSd7lH79