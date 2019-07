Tajemství prastarého válečníka. Hrob v jižní Anglii ukrýval malý poklad

Meč, bohatě zdobená pochva, oštěp, helma a velký bronzový štít – to je jen zlomek z předmětů, které byly objeveny ve více než 2000 let starém hrobu válečníka na jihu Anglie. Vedle kosterních pozůstatků datovaných přibližně do roku 50 před naším letopočtem v něm totiž totiž spočívaly i hrnce a další pohřební artefakty. Informoval o tom server Science Alert.

Hrob byl sice poprvé odkryt již před dvanácti lety, náležité pozornosti se ovšem nalezeným předmětům dostalo až nyní. Tedy poté, co byly uvolněny finance na další výzkum. Nalezené kosterní pozůstatky byly následně datovány přibližně do roku 50 před naším letopočtem, tedy do doby železné. „Archeologii se věnuji už déle než třicet let, ale tohle je ten největší objev, kterému jsem přihlížel. Poté, co se ke slovu dostali pečlivý výzkum, analýza a celosvětově uznávaní odborníci, stal se příběh tajemného válečníka ještě úžasnějším," uvedl pro server muzea Novium v Chichesteru archeolog James Kenny. S ohledem na bohatou pohřební výbavu se dá předpokládat, že válečník příslušel k nejvyšší vrstvě tehdejší společnosti. Mohl přitom být součástí galské armády, která srdnatě vzdorovala Juliovi Caesarovi a jeho Římanům. Vyloučeno není ani to, že jeho meč, štít i oštěp byly úmyslně zlomeny poté, co muž zemřel. Jak totiž připomněl server Science Alert, jednalo se o poměrně běžný způsob zacházení se zbraněmi, jejichž vlastník již nebyl mezi živými. „Obdobné nálezy z daného archeologického období jsou vzácné. Válečník měl při sobě kompletní sadu zbraní, včetně meče, kopí a nádherně zdobené pochvy. Výjimečnost objevu tak spočívá jednak v počtu artefaktů, ale také v jejich kráse," dodal Kenny.





Vědci se domnívají, že muž zemřel ve věku mezi 30 a 45 lety, přičemž nenašli žádný důkaz svědčící o tom, že by se tak stalo v bitvě. Velká část života neznámého válečníka sice stále zůstává zahalena rouškou tajemství, dvě věci jsou však přesto jisté, v první řadě jeho výška. Muž se nikterak nevymykal tehdejšímu průměru, když měřil maximálně 157 centimetrů. Příliš pak nepřekvapí ani druhá informace – jeho zuby byly ve velmi špatném stavu. Rozsáhlá sbírka zbraní, která se nacházela ve válečníkově hrobu, bude v nadcházejících měsících zpřístupněna veřejnosti. Výstavu, jejíž slavností zahájení je v muzeu Novium naplánováno na 25. ledna 2020, přitom doplní nejrůznější workshopy a přednášky.

Autor: Tereza Polaczyková