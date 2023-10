Právě v těchto hodinách se politické a vojenské vedení Izraele rozhoduje o tom, jakou podobu bude mít nasazení jeho vojenských jednotek na palestinských územích v rámci odvety za teroristický útok palestinského hnutí Hamás. Jakou výzbroj mohou Izraelci v Gaze nasadit?

Izraelská armáda | Foto: Profimedia/AP Photo/Ariel Schalit

Výzbroj izraelské armády se od jejích prvopočátků při vzniku samostatného židovského státu skládala z řady různých zdrojů. I proto, že samostatný Izrael při jeho vzniku většina zemí světa, včetně velmocí, neuznávala, bylo na dovoz zbraní do tehdejší Palestiny, na jejímž území Izrael vznikal, vyhlášeno mezinárodní embargo.

Izrael chce do Gazy vyslat desetitisíce vojáků. Írán varuje před následky

Později se hlavním výzbrojním partnerem Izraele stala Francie, a tak se stalo, že Izraelci udělali v bojích zejména s egyptským letectvem skvělou reklamu proudovému letounu Mirage III a několika jeho předchůdcům. Když Izrael v roce 1967 rozpoutal šestidenní válku, Francie se od něj odvrátila, vyhlásila na další prodej zbraní Tel Avivu embargo, a židovský stát se tak musel přeorientovat na výzbroj ze Spojených států, které dodávaly zbraně i nadále.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkTento stav trvá dodnes, a izraelská výzbroj tak sestává zejména z amerických typů, doplněných řadou vlastních konstrukcí, které vyprodukoval domácí zbrojní průmysl, jenž nejvíce vyrostl právě v letech nejtvrdších embarg.

Letectvo

Až doposud se útoky na pozice Hamásu odehrávaly zejména pomocí bombardování ze stíhacích letounů. Oporou izraelského letectva, která se podílí i na současné kampani, je americký stíhací letoun F-16 Fighting Falcon. V několika verzích jej izraelské letectvo má přes 200 kusů. Letounem pro vybudování vzdušné nadvlády, který byl později uzpůsoben i pro shazování protizemní munice, je pak F-15 Eagle, v bombardovací verzi Strike Eagle jej Izrael má v počtu 25 strojů.

Jaké letouny Izrael nasazuje nad Gazou?

Ze 75 objednaných moderních letounů F-35 jich Izrael zatím obdržel jen část, přesto se i ty zapojují do akcí, v současné době zejména nad Sýrií, která má stále ještě zbytky integrované protivzdušné obrany (PVO). Jejich nasazení proti Pásmu Gazy, kde Hamás nemá prakticky žádnou PVO, natož pak integrovanou, není pravděpodobné, ale ani zcela vyloučené.

Z výzbroje používají izraelské letouny zejména neřízené pumy řady GBU, některé z nich osazené naváděcími soupravami JDAM, které zvyšují přesnost odhozené munice. Používají se i vlastní izraelské pumy SPICE a několik druhů řízených i neřízených raket.

Z dronů se dá očekávat zejména použití výkonného domácího systému Eitan, což je nejvyšší model známé řady bezpilotních prostředků Heron. Eitan má dostatečný dolet, dostup i výdrž a může nést munici až do hmotnosti 2,7 tuny.

Pozemní síly

Izraelská armáda. Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Pokud izraelská vláda rozhodne skutečně provést plnohodnotnou pozemní invazi, provedou ji přirozeně izraelské pozemní síly. Izrael má dodnes braneckou armádu, přestože se i zde uvažuje o tom, že časem přejde na plně profesionální síly. Zajímavostí z našeho středoevropského úhlu pohledu je, že do armády povinně rukují nejen muži, ale i ženy. Muži na tři roky (některé odbornosti mají službu o čtyři měsíce kratší), ženy vždy na dva roky, a to po dosažení osmnácti let věku. Ženy přitom zpravidla nejsou nasazovány přímo do bojů, ačkoli i ony jsou součástí bojových jednotek. Dá se tedy předpokládat, že stejně jako v předchozích případech bude i tentokrát invaze do Gazy čistě mužskou záležitostí.

Izrael pokračuje v útocích na Gazu a Libanon. Situace v Gaze se zhoršuje

Izrael od 70. let výrazně pozměnil techniku svých pozemních sil. Zatímco v letech studené války budoval vojsko zejména proti svým muslimským sousedům a připravoval ho na regulérní válku, po roce 1990 svou armádu do značné míry připravil zejména na protipovstalecké boje.

Izraelci patrně nejlépe dokázali rozvinout taktiku pohybu mechanizovaných jednotek uvnitř zastavěného území, což je jedna z nejtěžších činností, kterou armády vykonávají. Páteří pozemních sil je série tanků Merkava. Ač původně postavené na britských podvozcích, jsou merkavy čistě izraelským výrobkem, v současné době se do služby připravuje verze V, přičemž nejpočetnějšími ve výzbroji jsou verze III a IV (Izraelci po britském vzoru označují generace římskými číslicemi).

Izraelský bojový tank Merkava Mk.4Zdroj: Wikimedia Commons, Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum, CC BY-SA 3.0

Spolu s nasazením tanků, které mají Izraelci v zastavěných oblastech velmi propracované, je zpravidla nasazena pěchota. Na rozdíl od většiny zemí jí armáda dává k dispozici kromě standardních obrněných transportérů a bojových vozidel také tzv. těžké obrněné transportéry, v izraelském případě zpravidla z přestavěných starších typů tanků.

Izraelská ofenzíva v Gaze se blíží. Přípravy vrcholí, oznámila armáda

Do Gazy tak zřejmě izraelské vojáky povezou typy Namer (těžce pancéřovaný obrněný transportér, postavený na podvozku tanku Merkava), Nagmachon a Nakpadon, postavené na starších britských tancích Centurion a také typ Achzarit, který je dokonce postaven na sovětských tancích T-54 a T-55, ukořistěných ve značném počtu během arabsko-izraelských válek. Nasazené budou i lehčí obrněné transportéry jako domácí kolový Eitan nebo slavný americký M113.

Těžký obrněný transportér AchzaritZdroj: Wikimedia Commons, gkirok, CC BY-SA 3.0

Významnou roli v izraelské doktríně hraje dělostřelectvo, opírající se o americkou a vlastní techniku. Nejvíce rozšířeným i když postupně utlumovaným typem je klasická americká 155mm samohybná houfnice M109 Paladin v domácí úpravě. Tu doplňují domácí konstrukce, přičemž z vlastních zdrojů probíhá i vývoj raketového dělostřelectva od malorážových raketometů až po mezikontinentální balistické rakety Jericho III.

Ze vzduchu jsou pak útočící jednotky podporovány kromě dronů také bitevními vrtulníky AH-64 Apache ve verzích s i bez radiolokátoru Longbow a dále staršími verzemi útočných vrtulníků AH-1 Cobra.

Izraelská houfnice M109 v Libanonu v roce 2008Zdroj: IDF Spokesperson's unit, Public domain

Ačkoli Hamás nedisponuje letectvem, nad Izraelem jsou samozřejmě v pohotovosti systémy protivzdušné obrany, zejména slavný Iron Dome, který zachycuje a ničí odpálené rakety a minometné projektily. Izrael má k dispozici i další protiletadlové a protiraketové systémy, ty jsou však připraveny proti technologicky vyspělým protivníkům, jako jsou nepřátelské sousední státy s vlastními armádami a letectvy.

Americký vrtulník AH-64 ApacheZdroj: Wikimedia Commons, U. S. DOD, Public Domain

Námořnictvo

Izraelské akce v Gaze budou podporovat také námořní síly, velkou část Gazy totiž omývají vody Středozemního moře. Půjde zejména o raketové čluny Dvora a SuperDvora několika subverzí a ponorky typu Dolphin. Je otázkou, zda izraelské námořnictvo použije korvety Sa'ar 5 a 6, vyrobené ve Spojených státech, respektive v Německu, které jsou určené pro protivzdušnou obranu a boj proti plavidlům. Jejich schopnost podporovat jednotky na břehu se omezuje zejména na palubní kanóny.