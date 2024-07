close info Zdroj: Deník zoom_in Pohledem Jiřího Vojáčka Vesmírný systém, který je založen na obrovském množství malých satelitů, je schopen na obrovských územích prakticky nahradit ostatní formy komunikace. Lze přes něj komunikovat opticky, zvukem, lze přes něj posílat data. Elon Musk, majitel společnosti SpaceX, která Starlink provozuje, přitom poskytl Ukrajině hned zkraje války velké množství přijímacích stanic. Samotné služby byly zpočátku poskytovány zdarma.

Později Musk oznámil, že společnost už nemůže nadále financovat služby Starlink pro Ukrajinu sama, proto se spojil s Pentagonem, který s dalším financováním pomohl. Do listopadu 2022 Ukrajina obdržela 22 tisíc terminálů, mezi nimiž byly jak terminály od SpaceX, tak od třetích dárců, například 5000 kusů z Polska.

Ukrajinci přitom projevili velký smysl pro improvizaci, když Starlink začali používat pro přímé vedení bojové činnosti. I když se to Muskovi nelíbilo, Ukrajinci integrovali data ze Starlinku do svých spojených programů navádění palby pro dělostřelectvo, letectvo i mechanizovanou pěchotu. Situační přehled, který díky Starlinku získali, byl do té doby nedostižný a útočné schopnosti autonomních zbraní, například leteckých či námořních dronů, značné.

Poučení Rusové a opatření Američanů

Jak v únoru uvedl jeden z vrcholných představitelů ukrajinské vojenské kontrarozvědky Andrij Jusov, ukrajinská tajná služba získávala v posledních měsících stále více důkazů o tom, že pokrytí Ukrajiny systémem Starlink začala zneužívat také ruská armáda. „Ano, existují případy, kdy ruský okupant použil tato zařízení. Začíná to být systémové,“ prohlásil Jusov.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pohled na siluetu uskupení satelitů Starlink na orbitě.

Protože si na tento stav začali stěžovat i nejvyšší ukrajinští představitelé, zablokovalo v půli května americké ministerstvo obrany ve spolupráci se společností SpaceX ozbrojeným silám Ruské federace přístup k satelitnímu komunikačnímu systému Starlink prostřednictvím pozemních terminálů. Zástupce náměstka ministra obrany USA pro kosmickou politiku John Plumb pro agenturu Bloomberg uvedl: „Zatím se nám daří úspěšně čelit ruskému využívání, ale jsem přesvědčen, že Rusko se bude i nadále snažit najít způsoby, jak využívat Starlink a další komerční komunikační systémy.“

Je totiž známo, že Rusové se snaží využívat také evropské a americké navigační systémy Galileo, respektive GPS a systémy místních mobilních operátorů. Samotným Ukrajincům přitom systém GPS ruší tak, aby jej nemohli použít k navádění letecké munice dlouhého doletu a munice dělostřeleckých raketometů HIMARS.

Jakým způsobem dochází k rozpoznávání uživatele a jeho blokaci, zatím nebylo oznámeno, zřejmě to však má co do činění se způsobem, jakým se ruské jednotky k pozemním terminálům dostaly. V ukrajinských médiích se už před časem objevily zprávy, že Rusové měli terminály Starlink obdržet od Spojených arabských emirátů, případně ruských firem, které je koupily pro soukromé účely. Ačkoli to společnost SpaceX popřela, na internetu se objevily videozáznamy, kdy ukrajinské jednotky ničí pozemní přijímací terminály systému Starlink, provozované Rusy.

Dvacet milionů dolarů, které Pentagon měsíčně SpaceX platí, má zároveň pokrývat také softwarové aktualizace sytému v návaznosti na pokusy o zablokování služeb ze strany Ruska.

Od nynějška by každopádně na ukrajinském území měly mít možnost Starlink využívat pouze regulérní jednotky ukrajinské armády.