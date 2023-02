Kyjev mohl dosud používat jiné účinné zbraně poskytnuté technicky vyspělejšími státy, které se velkou měrou podílely na obraně i dobývání Rusy obsazeného území. Mezi klíčové nástroje války se řadí tři typy zbraní s ničivým účinkem: Javelin, HIMARS a Bayraktar.

Javelin

Na počátku invaze bojovníci na obou stranách očekávali, že se během několika dní ruské obrněné kolony zaměří na ukrajinské hlavní město Kyjev a pokusí se ho dobýt. Ukrajinci tak potřebovali něco, co by útok zpomalilo, nejlépe i zastavilo. Tím se nakonec stala přenosná řízená protitanková střela odpalovaná z ramene, se kterou může manipulovat jediný člověk - Javelin. Ukrajinci je mohli použít díky svým zásobám už na samém začátku konfliktu.

Opatrný postup. USA upravily HIMARS pro Ukrajinu tak, aby nedostřelily do Ruska

Snadné používání je právě největší výhodou americké zbraně, což uvedli i samotní výrobci, společnosti Lockheed Martin a Raytheon Systems. „Střelec umístí kurzor nad vybraný cíl, který se tím uloží do paměti střely, a vypálí. Raketa se pak navádí zcela samostatně,“ sdělili zástupci firem pro CNN. Javelin je zbraň typu „vystřel a zapomeň“. To znamená, že jakmile její obsluha provede výstřel, může utéct do krytu, zatímco střela se už o vše postará sama.

To bylo důležité zejména v prvních dnech války, protože Rusové se při pokusech o průnik do městských oblastí drželi v kolonách. Operátor Javelinu tak mohl vystřelit z budovy nebo zpoza stromu a zmizet dřív, než nepřátelé stihli palbu opětovat.

Na obrněné vozidlo či tank pak raketa dopadá shora, což je účinnější, protože mají nahoře slabší pancíř. Svědčí o tom snímky ruských tanků s odstřelenými věžemi. Tyto škody často způsobil právě Javelin. Střelu je možné i přepnout do režimu vodorovné dráhy letu.

Zdroj: Youtube

Javeliny měly ještě jednu výhodu, která byla obzvlášť významná na začátku války. Byly politicky přijatelné. „Ostatní země je mohly poskytnout díky nízké ceně a obrannému použití,“ napsal na serveru Conversation Michael Armstrong z Brockovy univerzity v Ontariu. Dodal, že dodávky dražších útočných zbraní, jako jsou třeba letadla, jsou oproti tomu problém. Vlády s tím nyní nesouhlasí.

HIMARS

Americký lehký salvový raketomet M142 HIMARS je v boji osvědčený, nepřetržitě použitelný, smrtící a přesně úderný zbraňový systém, který je umístěný na podvozku pětitunového nákladního vozu. Mezi jeho přednosti patří možnost téměř současně odpálit šest raket s dosahem daleko za frontovou linii bojiště a mobilita. Vozidlo může rychle změnit pozici, a tím se vyhnout protiúderu. Výrobcem zbraně je společnost Lockheed Martin.

Ukrajina skladuje raketomety HIMARS v atomové elektrárně, tvrdí Moskva

„Jestliže Javelin byl ikonickou zbraní na počátku invaze, HIMARS je ikonickým vybavením pozdějších fází,“ napsal CNN v lednu hlavní poradce programu mezinárodní bezpečnosti Centra pro strategická a mezinárodní studia Mark Cancian. Systém odpaluje munici zvanou GMLRS. Jedná se o střely kombinující navádění pomocí GPS a inerciální jednotky na bázi laserových gyroskopů, což znamená, že jsou mimořádně přesné i při rušení signálu GPS, a to s odchylkou asi jen deset metrů od zamýšleného cíle. Dosah hlavic je sedmdesát až osmdesát kilometrů.

O přesnosti raket promluvil i ruský reportér Roman Sapenkov. Ten byl loni v červenci svědkem útoku HIMARS na ruskou základnu na chersonském letišti. „Zarazilo mě, že žádná z hlavic neminula svůj cíl," napsal dříve pro CNN.

Zdroj: Youtube

Kromě demonstrace síly sehrál tento raketový systém dvě klíčové role. „Údery donutily Rusy přesunout své muniční sklady víc do týlu. Tím se snížila dostupná palebná síla ruského dělostřelectva v blízkosti fronty,“ vysvětlil pro vojenský vzdělávací institut Marine Corps University profesor Yagil Henkin z Velitelské a štábní vysoké školy Izraele. Dodal také, že zasažení mostů a dalších cest narušilo a ztížilo ruské zásobování.

Bayraktar TB2

Dron turecké konstrukce se stal jedním z nejznámějších bezpilotních prostředků na světě díky svému použití ve válce na Ukrajině. Je relativně levný, má smrtící úder a své sestřely zaznamenává na video. Během konfliktu tyto snímky obletěly svět pomocí sociálních sítí, kde bylo vidět, jak dron likviduje ruské obrněnce, dělostřelectvo a zásobovací linie pomocí laserem naváděných střel a inteligentních bomb, které nese.

„Virální videa TB2 jsou dokonalým příkladem moderní války v éře TikToku,“ sdělil podle agentury AP vedoucí pracovník Institutu pro výzkum zahraniční politiky Aaron Stein.

Státy kvůli válce na Ukrajině zbrojí. Polsko sází na obávané zabijáky Bayraktar

Ten také dodal, že Bayraktar není zázračná zbraň, ale je velmi účinná. Jako její slabiny však uvedl nedostatečnou rychlost a zranitelnost vůči protivzdušné obraně. Statistiky z bojiště to zřejmě potvrdily. Podle zpravodajského webu s volným zdrojem Oryx bylo sedmnáct ze čtyřiceti až padesáti TB2, které Ukrajina obdržela, zničeno v boji. Podle Steina ale ztráty vyvážila nízká cena bojových zařízení, což znamená, že je lze relativně snadno nahradit.

Plán na zřízení montážní linky pro drony na Ukrajině se ostatně podle CNN připravoval už před válkou. Používání dronů potenciálně zachránilo životy ukrajinských pilotů, kteří by museli provádět mise místo nich. Nedávné zprávy z Ukrajiny však naznačují, že TB2 nyní možná sehrávají menší roli, protože ruské síly zjistily, jak s nimi bojovat. Experti jsou ale toho názoru, že drony poskytly pomoc v době, když byla pozice Ukrajiny nejzranitelnější.

Zdroj: Youtube

„Videa se sestřely Rusů byla skvělým povzbuzením morálky,“ řekl CNN Samuel Bendett z Centra námořních analýz pro ruská studia. Dodal, že o Bayraktaru byl dokonce natočen hudební videoklip, což jen dokazuje, jak významný byl i pro vztah armády s veřejností.