Disponují jí především lemuři druhu indri. „Černobíle zbarvený indri je největším žijícím druhem lemurů, a jediným, který zpívá. Právě to z něj udělalo perfektního kandidáta pro výzkum toho, zda také cítí rytmus,“ nastínila spoluautorka studie Chara De Gregoriová z univerzity v Turíně.

Zpěv, který indri vydává, zní jako vyšší a nižší kvílivé tóny. Za dvanáct let výzkumu vědci získali a analyzovali 636 nahrávek zvuků od devětatřiceti dospělých jedinců. Zjistilo se, že druh indri používá dva rytmické vzorce, přičemž ty stejné zná i člověk. „Oba lze nalézt třeba v intru k písni We Will Rock You od skupiny Queen,“ vysvětlila De Gregoriová.

Jedním ze vzorců je takzvaná izochronie – intervaly, tedy pauzy mezi notami, jsou rozmístěny rovnoměrně mezi tóny. Druhým je pak poměr 1:2 – tedy že druhá mezera je dvakrát delší, než první. Jak vědci rovněž zjistili, samci mezi jednotlivými tóny dělají větší pauzy, díky čemu také vydrží déle zpívat. Zpěv totiž lemurům indri odčerpá množství energie.

Zdroj: Youtube

Jak píše CNN, přelomový objev vědcům může pomoct odhalit i další podrobnosti o vývoji člověka. Není totiž jasné, kde se v lidech vzala rytmika a láska k hudbě. A to, že rytmus dokáží cítit někteří primáti, je tak důležitým zjištěním.

Ojedinělá schopnost

Přesto, že je u zvířat schopnost cítit rytmus spíše ojedinělá, lemuři indri nejsou jedinými zvířaty, kteří ji mají. Před několika lety ji vědci potvrdili u bonobů - opic příbuzných šimpanzům - tedy také primátů.

Tým, který zkoumal zpěv lemurů indri nyní chce vyřešit otázku, zda je schopnost zpívat u těchto zvířat vrozená, nebo se ji mláďata musí během dospívání naučit.

Indri indri, největší druh lemura, žije pouze na ostrově Madagaskar. Váží průměrně sedm až deset kilo. Hustá srst je černobílá. Jedná se o stromovou opici, většinu dne tráví ve větvích sháněním potravy.