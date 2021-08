Revoluční objev: Stamiliony let staré fosilie mohou změnit pohled na evoluci

Objev, který může zcela změnit současné povědomí o evoluci na Zemi, se povedl kanadské geoložce Elizabeth Turnerové. V odborném časopisu Nature popsala nález fosilií mořské houby, starých 890 milionů let. Pokud se její výsledky potvrdí, znamená to, že první živočichové planetu obývali mnohem dříve, než se dosud myslelo. Posun je v řádu desítek milionů let.

Mycí houba (Spongia officinalis). Podobnou strukturu mají zkameněliny mořských hub objevených v Kanadě. | Foto: H. Zell, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons